Por: Noticiero 90 minutos

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocó una mesa interinstitucional con el objetivo de encontrar soluciones frente a la expansión de los hipopótamos en Colombia. De acuerdo con información oficial, esta mesa reunió a entidades clave como el Instituto Alexander von Humboldt, las Corporaciones Autónomas Regionales Corantioquia, CAS, Cornare y Corpoboyacá, así como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como UNGRD. El propósito principal de este encuentro fue fortalecer el Plan de Manejo de Hipopótamos, una estrategia que busca enfrentar los desafíos que produce la presencia de esta especie invasora en diversas regiones del país.

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Las autoridades señalaron que la coordinación y la toma de decisiones conjuntas son fundamentales para avanzar según la estrategia de control poblacional y de gestión de riesgo. La cartera ambiental, en cabeza del ministro Fabio Arjona, recalcó que el manejo de los hipopótamos no solo es un asunto de cifras, sino que también involucra la protección de comunidades y ecosistemas, lo mismo que la administración responsable del agua y la biodiversidad. Estas acciones están enmarcadas dentro de la Agenda ABC, orientada hacia el cuidado de agua, biodiversidad y comunidades.

Durante el encuentro, se definieron tres medidas inmediatas. En primer lugar, el Ministerio de Ambiente liderará reuniones con el sector privado para sumar recursos, conocimiento técnico y operatividad en las tareas de control. En segunda instancia, se identificarán e incluirán nuevas entidades que, dentro de sus competencias, puedan ejecutar acciones en las zonas más afectadas. Finalmente, la cartera ambiental lanzará una aplicación digital para que autoridades y comunidades tengan un canal para reportar avistamientos y eventos asociados a hipopótamos.

La importancia de ejecutar este plan con respaldo técnico, financiero y operativo fue resaltada por las autoridades de Santander, quienes manifestaron su disposición para aportar en el contexto territorial y técnico, tal como enfatizó Carlos Reyes, secretario de Ambiente de ese departamento. Así, la búsqueda de recursos y la definición de responsabilidades son parte de una respuesta sostenida y basada en evidencia científica, que será monitoreada permanentemente para evaluar sus efectos sobre los ecosistemas y habitantes de la región.

¿En qué consiste el Plan de Manejo de Hipopótamos del Ministerio de Ambiente?

El Plan de Manejo de Hipopótamos es una estrategia integral liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con la participación de entidades técnicas y regionales. Sus acciones buscan controlar la población de esta especie invasora, proteger comunidades y ecosistemas, e incluyen la gestión de recursos, participación comunitaria y uso de tecnología para el reporte de incidentes.

¿Cómo pueden las comunidades reportar la presencia de hipopótamos en su territorio?

Según el Ministerio de Ambiente, las comunidades y autoridades contarán con una aplicación digital para reportar avistamientos y situaciones relacionadas con hipopótamos. Esta herramienta facilita la recolección de información y la toma de decisiones rápidas frente a la expansión de la especie en distintas zonas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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