Rafael Julián Rodríguez Quiroz, presidente de Asojuntas del corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, Santander, fue asesinado este martes 22 de septiembre luego de ser atacado con arma de fuego cuando se movilizaba por una vía de esta zona rural.

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El líder comunitario iba en una camioneta por inmediaciones del sector del cementerio cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en varias oportunidades. Rodríguez Quiroz quedó gravemente herido y fue auxiliado para trasladarlo a un centro asistencial, pero murió debido a la gravedad de las lesiones, según informó Vanguardia.

El homicidio causó conmoción entre los habitantes del corregimiento El Centro, donde la víctima era reconocida por su trabajo como representante de las comunidades y veredas de esta zona de Barrancabermeja.

¿Qué se sabe del asesinato del líder comunitario?

De acuerdo con la información preliminar conocida por Blu Radio, el ataque ocurrió cuando Rodríguez se desplazaba por la vía que conduce hacia el corregimiento El Centro. Los responsables le dispararon desde el exterior del vehículo y posteriormente escaparon del lugar.

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El presidente de Asojuntas fue trasladado en un vehículo de la Policía del Magdalena Medio, según Vanguardia, pero los médicos no pudieron salvarle la vida debido a las heridas que sufrió durante el ataque.

Por ahora, las autoridades investigan las circunstancias del homicidio para establecer quiénes estuvieron detrás del crimen y cuáles fueron los motivos del ataque.

También se deberá determinar si el asesinato tuvo alguna relación con la labor de liderazgo que desempeñaba Rodríguez Quiroz. Esta posibilidad forma parte de las líneas que deberán ser establecidas durante la investigación y no ha sido confirmada por las autoridades.

Julián Rodríguez había hablado de inseguridad en El Centro

El asesinato ocurre pocas semanas después de que Rodríguez Quiroz participara en un consejo de seguridad en Barrancabermeja, donde expuso las dificultades que enfrentaban las comunidades del corregimiento.

Según informó Blu Radio, el líder comunitario había advertido en ese espacio sobre diferentes hechos de inseguridad que afectaban a los habitantes de la zona rural, entre ellos hurtos y casos de extorsión.

En esa reunión, el presidente de Asojuntas pidió fortalecer el trabajo entre las comunidades y la Fuerza Pública para enfrentar los delitos y mejorar las condiciones de seguridad en el corregimiento.

Su participación en asuntos de interés para las comunidades de El Centro también había sido reportada anteriormente. La Alcaldía de Barrancabermeja registró en 2024 la participación de Julián Rodríguez, entonces presidente de Asojuntas, en espacios de diálogo sobre las necesidades de la zona, entre ellas vías, acueducto y otros proyectos para las veredas.

Ofrecen recompensa por información sobre el crimen

Luego de conocerse el asesinato, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables del homicidio.

El anuncio fue hecho por la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja en coordinación con la Gobernación de Santander, de acuerdo con Vanguardia.

Mientras avanzan las investigaciones, habitantes y líderes comunitarios del corregimiento El Centro lamentaron la muerte de Rodríguez Quiroz, quien ejercía como presidente de Asojuntas y tenía entre sus funciones la representación de las comunidades de esta zona rural.

La Policía del Magdalena Medio continúa recopilando información para esclarecer el ataque, determinar quiénes participaron en el homicidio y establecer el móvil del crimen. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado una hipótesis definitiva sobre las razones por las que fue asesinado.

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