Las deudas de las EPS con la red hospitalaria pública y privada de Antioquia llegaron a $16,7 billones en junio de 2026, según cifras de la Secretaría de Salud departamental.

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El monto representa un aumento de $2,09 billones frente al cierre de 2025 y un crecimiento del 117 % respecto a los $7,53 billones registrados en 2022.

La cartera se concentra principalmente en hospitales privados, con $14,38 billones, mientras que la red pública acumula $2,39 billones.

Entre los hospitales públicos con mayores cuentas pendientes están el Hospital General de Medellín, con $275.950 millones; el Hospital La María, con $186.177 millones, y el Hospital Marco Fidel Suárez de Bello, con $144.811 millones.

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Nueva EPS registra la mayor deuda, con $7 billones, frente a $2,3 billones en 2022. Savia Salud pasó de $700.000 millones a $2 billones, mientras Coosalud aumentó de $300.000 millones a $1,2 billones.

La crisis también afecta la atención: varias urgencias del Valle de Aburrá operan por encima del 100 % de ocupación y San Vicente Fundación reportó una saturación del 268 %.

Entre las alternativas planteadas están fortalecer la vigilancia de las EPS, ajustar la UPC y buscar acuerdos con el Gobierno nacional para mejorar el flujo de recursos.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.