Por: VALORA ANALITIK

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El Gobierno de De la Espriella anunció un nuevo plan de choque en salud que busca acelerar la atención de pacientes que tienen medicamentos, procedimientos o tratamientos pendientes. La estrategia pretende reducir las barreras que actualmente dificultan el acceso oportuno a los servicios de salud y establecer un mecanismo de seguimiento para garantizar que cada caso avance hasta su resolución.

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De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno, la primera etapa del programa estará dirigida a pacientes con diferentes condiciones de salud que requieren atención prioritaria.

Entre los grupos contemplados se encuentran las personas que necesitan trasplantes, pacientes con cáncer, VIH, enfermedades huérfanas, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal, EPOC, asma y quienes requieren atención relacionada con salud mental.

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La estrategia también incluye a mujeres gestantes que necesitan tratamientos esenciales. El Gobierno señaló que esta primera fase contempla otras condiciones médicas que, por sus características y necesidades de atención, deberán ser atendidas de manera prioritaria.

El objetivo es modificar el orden de atención para estos pacientes y establecer cuáles son los servicios que requieren, qué medicamentos o procedimientos están pendientes y qué entidad debe encargarse de garantizar su prestación.

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Más de un millón de personas serían incluidas

El plan tendría cobertura nacional y, según las cifras entregadas por el presidente, alcanzaría a más de un millón de personas. De ese total, más de 700.000 usuarios tendrían medicamentos pendientes, mientras que más de 300.000 pacientes estarían a la espera de procedimientos.

La estrategia contempla identificar cada caso y determinar los recursos necesarios para destrabar la atención. Posteriormente, se deberá realizar un seguimiento hasta comprobar que el medicamento, procedimiento o servicio requerido haya sido efectivamente entregado.

Con este mecanismo, el Gobierno busca intervenir las situaciones que han generado demoras en la atención y concentrar inicialmente los esfuerzos en pacientes con necesidades médicas que requieren una respuesta prioritaria.

EPS deberán reportar los casos pendientes

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tendrán un papel central durante la ejecución de esta primera fase. Estas entidades deberán identificar y reportar los medicamentos y procedimientos que permanecen pendientes, así como establecer cuáles son los pacientes afectados por estas demoras.

Además, deberán gestionar la atención correspondiente y hacer seguimiento a cada caso entre septiembre y diciembre, periodo establecido para verificar la resolución de las solicitudes.

El Gobierno plantea que este proceso permita contar con información detallada sobre los pacientes que están a la espera de servicios y determinar las responsabilidades de las entidades encargadas de garantizar la atención. De esta manera, la estrategia busca pasar de la identificación de los casos pendientes a la materialización efectiva de los servicios requeridos.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.