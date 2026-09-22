La situación que se vive en Colombia desembocó en una medida radical en la búsqueda de ofrecer soluciones a nivel nacional, frente a los problemas crecientes en el país.

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El Gobierno Nacional alista la oficialización del decreto de emergencia económica este próximo lunes 28 de septiembre para intervenir directamente el endeudamiento del sector agropecuario golpeado por El Niño.

Esta intervención busca aliviar a siete renglones exportadores que generan ventas externas anuales por 11.000 millones de dólares, pero acumulan compromisos financieros por 55 billones de pesos.

El anuncio formal fue hecho por el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, durante una intervención desarrollada en un debate de control político dentro del Congreso de la República.

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Para concretar el congelamiento de obligaciones crediticias se requiere una autorización legal extraordinaria que exige previamente la expedición formal de esta figura de excepción gubernamental.

“Queríamos congelarla, pero para poder congelar, el superintendente financiero solicitó una emergencia nacional. La vamos a decretar, con el favor de Dios, el próximo lunes con el presidente y el consejo de ministros”, afirmó.

Luego de la promulgación formal del decreto, la Superintendencia Financiera quedará facultada para ordenar a las entidades bancarias la suspensión temporal de cobros sin alterar el historial crediticio de productores.

En paralelo, la administración central estructura la renegociación de los pasivos a un plazo de dos años para aligerar la carga económica de la producción agrícola del país.

Según explicó el jefe de la cartera crediticia, extender los plazos de vencimiento reduce de inmediato los cobros periódicos.

“Cuando mandas una cartera a dos años, baja inmediatamente la amortización, el pago de la deuda, y eso es un tanque de oxígeno”, afirmó el funcionario.

Las medidas contra el fenómeno del Niño pretenden darle una respuesta a uno de los hechos que podrían extenderse durante varios meses, por lo que se busca darle tratamiento especial.

Precisamente, la verificación del impacto de estas disposiciones extraordinarias permite evaluar el alivio financiero proyectado para mantener la estabilidad del campo colombiano.

¿Cuáles son los efectos del fenómeno del Niño en Colombia?

El fenómeno de El Niño altera drásticamente los patrones climáticos en Colombia, provocando sequías prolongadas e intensas olas de calor en varias regiones.

La reducción de las lluvias provoca una disminución severa en los niveles de los ríos, embalses y fuentes hídricas del territorio nacional.

Esta escasez hídrica compromete seriamente el suministro de agua potable para millones de habitantes y afecta la generación de energía hidroeléctrica del país.

Como consecuencia, las autoridades deben implementar planes de contingencia para evitar racionamientos de agua y energía eléctrica en las grandes ciudades.

Las elevadas temperaturas incrementan la frecuencia de incendios forestales, destruyendo miles de hectáreas de bosque nativo y biodiversidad ecosistémica en Colombia.

Asimismo, la agricultura sufre pérdidas cuantiosas debido a la falta de riego, reduciendo la producción de alimentos esenciales para la canasta familiar.

El sector ganadero enfrenta dificultades críticas por la disminución de pastos y agua, afectando la producción de leche y carne nacional.

Esta menor oferta agrícola impulsa el alza en los precios de los alimentos, generando presiones inflacionarias que impactan el bolsillo ciudadano.

Las altas temperaturas provocan además un aumento significativo en la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y la malaria.

Adicionalmente, la navegación fluvial por ríos principales se dificulta considerablemente debido al bajo nivel del caudal, afectando el transporte de carga.

Adoptar medidas preventivas de ahorro de agua y energía resulta fundamental para mitigar las graves consecuencias de este evento climático extremo, por las que el Gobierno Nacional toma medidas de emergencia.

El decreto se convierte en un paso determinante frente a una realidad que ha provocado situaciones en los diferentes departamentos en Colombia.

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