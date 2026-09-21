Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

El presidente Abelardo de la Espriella anunció este martes 22 de septiembre el inicio de la primera fase del ‘plan de choque en salud’, con el que el gobierno busca hacerle frente al incremento de quejas en los últimos meses y a los 1.069.166 usuarios con procedimientos o medicamentos pendientes en el sistema de salud colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Sigues tú”: De la Espriella le lanza dura advertencia a criminal que le había pedido cacao)

La medida principal

Como parte de la estrategia, el gobierno implementará una compra de cartera al 0% de interés y con un año de gracia para las EPS, una medida que busca aliviar la presión financiera sobre las aseguradoras y permitir que los recursos lleguen a los prestadores de servicios de salud. El mandatario aseguró que la solución tiene que llegar al paciente y que los recursos estarán ligados directamente a la atención de los usuarios del sistema.

#EnPunto | El presidente Abelardo de la Espriella anunció un plan de choque para el sistema de salud que contempla la compra de cartera con tasa de interés del 0 % para las EPS y períodos de gracia que les permitan respaldar y garantizar la atención de los pacientes. La medida… pic.twitter.com/tSYdWzQRKU — Canal 1 (@Canal1_Col) September 22, 2026

Las advertencias del presidente

De la Espriella advirtió que el plan de choque para la salud “no es un cheque en blanco” y que tendrá controles estrictos para evitar que se paguen servicios dos veces o que los recursos se desvíen de su propósito original. “La solución tiene que llegar al paciente”, enfatizó el jefe de Estado al finalizar el consejo de ministros donde se aprobó la primera fase de la iniciativa.

El contexto de la crisis

La cartera de las EPS con los prestadores de salud supera los 1.1 billones de pesos en el país, y solo en el Quindío la deuda con la red pública alcanza los 289 mil millones de pesos, con el 63% de dicha cartera superando los 360 días de vencida. En el Cesar, las clínicas e IPS enfrentan una crisis financiera similar que ha llevado a mesas de trabajo con la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud para revisar las obligaciones pendientes.

Los controles propuestos

El mandatario afirmó que no se pagarán servicios dos veces y que los recursos estarán ligados a la atención de los pacientes, en un esfuerzo por garantizar que la medida beneficie realmente a los usuarios del sistema de salud. Las autoridades plantean realizar mesas de conciliación para depurar las cuentas y establecer cuánto dinero se adeuda realmente a cada prestador antes de definir acuerdos de pago respaldados financieramente.

La supervisión reforzada

La Superintendencia Nacional de Salud anunció que fortalecerá la supervisión sobre los giros de las EPS para revisar cómo están fluyendo los recursos hacia los prestadores, en un intento por evitar que los fondos se queden en las aseguradoras sin llegar a hospitales y clínicas. El encuentro busca establecer una ruta para revisar las obligaciones pendientes, aunque no contempla una solución inmediata a las deudas acumuladas.

Las presiones financieras

Según el dirigente gremial Bruce Mac Master, la salud en Colombia tiene importantes presiones financieras para los próximos años, y existe una coincidencia institucional poco frecuente: el Ministerio de Salud ha cuantificado buena parte de las necesidades, el Ministerio de Hacienda debe integrarlas a la realidad fiscal, y el Congreso tiene la responsabilidad de examinarlas y tomar una decisión.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.