La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar los esquemas de seguridad de un grupo de exfuncionarios que hicieron parte del gobierno de Gustavo Petro, así como de otras personas vinculadas a ese sector político, según una lista conocida por Semana.

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Esa medida alcanza a varios antiguos integrantes del gabinete y a funcionarios que ocuparon cargos de alto nivel durante la administración anterior. Entre los nombres aparecen Armando Benedetti, Antonio Sanguino, Edwin Palma, Rosa Villavicencio y Germán Ávila.

También figuran en la relación el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, la exministra de Ciencia Yesenia Olaya, la exministra de Comercio Diana Morales, el exministro de la Igualdad Luis Alfredo Acosta Zapata y la exministra de las TIC Yeimi Carina Murcia.

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La lista incluye además a Otty Patiño, exalto comisionado para la Paz; Jorge Lemus, exdirector del Departamento Nacional de Inteligencia; Daniel Quintero, exsuperintendente de Salud; Ángela María Robledo, expresidenta de la junta directiva de Ecopetrol, y Jaime Dussán, expresidente de Colpensiones.

¿Quiénes más aparecen en la lista de la UNP?

La decisión no se limita a quienes ocuparon cargos dentro del gabinete de Petro. Según la información publicada por Semana, también fueron incluidos otros nombres relacionados con dirigentes o sectores cercanos a la administración anterior.

Entre ellos aparece Pilar Rueda, esposa del senador Iván Cepeda y funcionaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). También está Carlos Carrillo, quien estuvo al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La relación conocida por el medio incorpora además a Mayerly Alejandra Legarda Quilcué, hija de la excandidata vicepresidencial Aida Quilcué, y al activista Daniel Mendoza, creador de la serie ‘Matarife’.

La inclusión de personas con perfiles distintos muestra que la revisión adelantada por la entidad abarca tanto a exfuncionarios como a otros beneficiarios que contaban con medidas de protección.

La UNP viene revisando los esquemas asignados anteriormente

Esta decisión se conoce después de que la Unidad Nacional de Protección anunciara una revisión de los esquemas asignados durante el gobierno anterior. A finales de agosto, Semana informó que la entidad, bajo la dirección de Didier Blanco, había iniciado un examen de estas medidas.

Entre las primeras decisiones reportadas estuvo el retiro de los esquemas de Juliana Guerrero y Beto Coral, quienes contaron con un plazo para presentar recursos contra la determinación.

En el caso de Jorge Lemus, exdirector del DNI, la UNP también notificó la suspensión de su esquema. El exfuncionario anunció que apelaría la decisión dentro del plazo establecido.

La UNP, por su parte, señala en sus comunicaciones institucionales que las medidas de protección se tramitan mediante procedimientos y análisis de riesgo. En agosto, por ejemplo, la entidad informó sobre la activación de trámites de protección para la lideresa social Naylea Barros después de un atentado.

Por ahora, la lista conocida incluye a los exfuncionarios y demás personas mencionadas, mientras continúa el proceso de revisión de los esquemas de protección asignados durante la administración de Gustavo Petro.

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