La Unidad Nacional de Protección (UNP) ordenó retirar el esquema de seguridad que tenía asignado el creador de contenido Levy Rincón, cercano al petrismo. El propio youtuber confirmó la decisión a través de sus redes sociales y reaccionó con un fuerte mensaje.

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Según explicó Rincón, la medida se tomó luego de un estudio de riesgo adelantado por la entidad, en medio de la revisión que se estaría haciendo sobre los esquemas de protección asignados durante la anterior administración.

El creador de contenido compartió su inconformidad con la decisión y también tachó de corrupción a la UNP. Por si fuera poco, repartió insultos a su director, Didier Blanco; al director de la Policía Nacional, Jesús Barrera, y al presidente Abelardo de la Espriella.

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“Métanse su esquema y su seguridad por el c…”, dice en la publicación que difundió después de conocer la orden de la UNP.

Por ahora, no se han conocido mayores detalles sobre las conclusiones del estudio de riesgo que llevó a la entidad a ordenar el retiro de la protección que tenía asignada el ‘youtuber’.

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La UNP acaba de notificarme que me suspenden el esquema de seguridad que cuenta con dos escoltas y una camioneta convencional. Me hicieron un estudio de riesgo express por orden del criminal @DidierblancoR quien es ahora el director de la Unidad Nacional de Protección. El señor… — Levy Rincón (@LevyRincon) September 12, 2026

Gobierno revisa esquemas de seguridad asignados anteriormente

La decisión ocurre en medio de la revisión que adelanta el Gobierno Nacional sobre diferentes esquemas de seguridad otorgados en administraciones anteriores.

Desde finales de agosto, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella había anunciado que revisaría la asignación de medidas de protección para establecer cuáles personas continúan necesitando estos esquemas de acuerdo con sus niveles de riesgo.

La postura del Gobierno, según se ha conocido, es mantener la protección para quienes enfrenten situaciones de riesgo que justifiquen la asignación de medidas por parte de la UNP, dentro de los parámetros establecidos por la ley. En ese contexto, la entidad ha tomado decisiones sobre otros beneficiarios de esquemas de seguridad que fueron aprobados durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Augusto Rodríguez estaba al frente de la Unidad Nacional de Protección.

Levy Rincón se suma a otros casos revisados por la UNP

Antes del caso de Levy Rincón, el actual director de la UNP, Didier Blanco, ya había tomado decisiones relacionadas con otros esquemas de seguridad.

Entre ellos está el de Juliana Guerrero, a quien la entidad le retiró las medidas de protección luego de que su caso quedara en revisión. También se conoció la decisión sobre el ‘youtuber’ Beto Coral, quien había contado con un esquema de seguridad asignado durante la anterior administración, y también para Gabriela Muñoz, quien también tenía equipo de escoltas.

Estas decisiones hacen parte de la revisión que se adelanta sobre los mecanismos de protección y sus beneficiarios, un proceso que busca establecer si las condiciones de riesgo que llevaron a aprobar los esquemas se mantienen. El caso de Rincón se suma ahora a esa lista. El creador de contenido confirmó públicamente que perderá el esquema de seguridad y dejó clara su molestia frente a la decisión de la UNP.

“Trío de corruptos hij…”, sentenció Rincón contra el director de la UNP, el de la Policía Nacional y el presidente de Colombia.

La entidad, mientras tanto, continuará con el análisis de las medidas de protección que se encuentran vigentes, mientras define cuáles personas requieren mantener un esquema de seguridad de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.

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