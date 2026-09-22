El director ejecutivo de la Unión de IPS de Colombia, Jorge Toro, habló sobre el plan de choque anunciado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para atender la crisis del sistema de salud.

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La estrategia contempla identificar y priorizar a los pacientes que tienen medicamentos, procedimientos o citas médicas pendientes, especialmente aquellos con mayor riesgo para su vida.

Según lo anunciado, ya fueron identificados más de un millón de usuarios con asuntos pendientes, entre ellos pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, enfermedades huérfanas y mujeres gestantes.

Toro señaló que muchas de las patologías que requieren atención son de alto costo y advirtió que la cartera que tienen las EPS con clínicas, hospitales y proveedores es aún mayor.

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En ese contexto, el Gobierno anunció una compra extraordinaria de cartera a 0 % de interés y con un año de periodo de gracia, aunque todavía no se conocen todos los detalles del mecanismo.

El plan busca dar prioridad a determinadas patologías y pacientes, de acuerdo con el nivel de riesgo.

La primera fase se concentraría en quienes tienen mayor riesgo para la vida; posteriormente se atenderían pacientes con riesgo de hospitalización y, finalmente, quienes tienen medicamentos o citas pendientes.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.