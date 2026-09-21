Así como el tratamiento de cáncer de Andrea Guerrero salió a flote, la situación de otra paciente mostró lo difícil de estos procesos de recuperación en el territorio colombiano.

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Diana Alejandra Vásquez, de 37 años, recibió hace un año el diagnóstico de cáncer de colon y acumuló ocho quimioterapias durante su tratamiento.

Posteriormente, los médicos le detectaron un adenocarcinoma de riñón, una masa maligna que amenaza gravemente su vida sin la atención oportuna.

Desde hace dos meses, la madre de tres hijos no ha logrado reintegrarse a la pizzería donde laboraba debido al deterioro de su salud.

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Desde el diagnóstico inicial, Vásquez experimentó severos obstáculos con su entidad promotora de salud para obtener los servicios médicos indispensables.

“El cáncer me lo detectaron el año pasado y me hicieron una cirugía en enero. Como el médico no me envió anticoagulantes, me dio tromboembolismo pulmonar. También duré un tiempo hospitalizada y mes y medio con oxígeno”, comentó Diana Alejandra Vásquez a ‘CityNoticias’.

Aunque inicialmente los doctores sugirieron que retornaría a la normalidad, la paciente jamás anticipó un reaparición tan agresiva de la enfermedad.

“Me mandaron ocho ciclos de quimioterapia y, de ahí, el oncólogo descartó que estaba bien y que podía seguir mi vida normal y regresar a mi trabajo”, aseguró.

Su realidad cambió drásticamente y le entristece observar el sufrimiento diario de sus descendientes, mientras reafirma su profunda voluntad de vivir.

“Hay noches en las que siento que no voy a resistir, siento que se me va a ir la vida. Me duele el pecho, la parte derecha. Además de eso, me están saliendo bolitas, aunque me dijeron que eran ganglios inflamados. Son muchas las que tengo en varias partes de mi cuerpo”, agregó.

La paciente requiere una intervención quirúrgica inmediata en el riñón para prevenir un empeoramiento fatal de su cuadro clínico actual.

“He estado orinando sangre, no mucha, pero estuve en la Clínica Palermo y me dijeron que hasta que no me sacaran el riñón no habría solución”, indicó.

Pese a tener aprobados exámenes de tomografía, consultas especializadas y fármacos, la entidad encargada incumple la prestación completa del tratamiento.

Frente a esta delicada situación, la paciente exige respuestas inmediatas para garantizar el procedimiento quirúrgico que requiere con urgencia.

“Por favor, que me colaboren, que entiendan que soy una madre que quiere vivir más. Es muy feo convivir con el dolor. Si yo pudiera trabajar con el dolor, lo haría y no tendría que recurrir a los medios. Por eso, les ruego a Famisanar que, por favor, miren mi caso y me puedan hacer la cirugía lo más rápido posible”, manifestó.

Los jóvenes respaldan la petición materna y ruegan no abandonar el caso, pues afrontan un elevado sufrimiento emocional en el hogar.

A pesar del cuidado permanente que le brindan, les afecta profundamente presenciar su dolor y el insomnio constante durante las noches.

Frente a esta denuncia, el medio informativo ‘CityNoticias’ estableció contacto directo con la EPS Famisanar para consultar sobre el proceso.

La entidad promotora aseguró haber activado de inmediato los protocolos requeridos para garantizar los procedimientos médicos solicitados por la ciudadana.

¿Qué hacer cuando una EPS se demora en tratamientos urgentes?

Enfrentar retrasos injustificados en la autorización por parte de la EPS o entrega de procedimientos médicos urgentes exige activar de inmediato los mecanismos de protección ciudadana en Colombia.

El primer paso consiste en radicar una reclamo formal ante la oficina de atención al usuario de la propia entidad promotora de salud.

Paralelamente, conviene interponer una Petición, Queja o Reclamo prioritario a través de las plataformas digitales de la Superintendencia Nacional de Salud.

Este organismo de control posee la facultad legal de ordenar medidas cautelares inmediatas para proteger el derecho fundamental a la vida.

Cuando exista un riesgo inminente para la integridad o la salud del usuario, la acción de tutela representa la herramienta judicial más efectiva.

Este mecanismo constitucional obliga a los jueces de la República a emitir un fallo de obligatorio cumplimiento en máximo diez días.

Para presentar una tutela no se requiere la intermediación de un abogado ni formalidades complejas en la redacción del documento.

Asimismo, es aconsejable acudir a la Personería Municipal o a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoría jurídica gratuita y acompañamiento.

Estas entidades del Ministerio Público redactan solicitudes de amparo y gestionan requerimientos urgentes ante la EPS correspondiente.

Recopilar toda la historia clínica, las órdenes de los especialistas y las autorizaciones pendientes fortalece sustancialmente el acervo probatorio del caso.

Registrar con exactitud fechas, nombres de funcionarios y números de radicado facilita el seguimiento continuo del proceso administrativo o judicial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.