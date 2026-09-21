Por: Noticiero 90 minutos

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Este martes 22 de septiembre, la ciudad de Cali no tendrá restricción para la circulación de carros ni motocicletas. Así lo anunció la Secretaría de Movilidad tras desmentir rumores que se habían divulgado en redes sociales y otros canales no oficiales, sobre una supuesta jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en la capital del Valle del Cauca. La dependencia municipal recalcó que durante la fecha mencionada, no se implementará ninguna medida especial que limite el tránsito para vehículos particulares o motocicletas, por lo cual los caleños podrán movilizarse como de costumbre.

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La confusión sobre la existencia de alguna restricción surgió a raíz de la circulación de noticias falsas o desinformación respecto de una posible convocatoria a un Día Sin Carro en Cali. Este tipo de eventos, instaurados en diferentes ciudades del país durante fechas determinadas, buscan fomentar el uso de alternativas de movilidad como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie. Sin embargo, para el caso puntual de este martes, la Secretaría de Movilidad de Cali fue enfática en que la ciudad no ha programado ninguna actividad de este tipo.

En ese contexto, las autoridades recalcaron la importancia de consultar siempre los canales oficiales ante cualquier duda relacionada con la movilidad y las decisiones que afectan la circulación de vehículos en la ciudad. La Secretaría emitió un llamado directo a la ciudadanía para evitar caer en rumores o dar eco a información no confirmada, advirtiendo que la veracidad de las medidas solo puede verificarse a través de los canales institucionales. Esta postura responde a las crecientes incidencias de noticias falsas que circulan en medios digitales y redes sociales, las cuales pueden generar confusión y afectar las rutinas de los habitantes.

La aclaración oficial fue recogida por varias fuentes de noticias locales. Según informó Noticiero 90 Minutos, la jornada transcurrirá con normalidad y tanto carros particulares como motocicletas seguirán circulando sin ninguna restricción especial. Finalmente, la recomendación insistente de la Secretaría de Movilidad es mantenerse informados por medios y fuentes oficiales para evitar malentendidos, especialmente en temas tan sensibles como las restricciones de movilidad en Cali.

¿Habrá Día Sin Carro y Sin Moto en Cali este 22 de septiembre?

No, según confirmó la Secretaría de Movilidad de Cali, este martes 22 de septiembre no se llevará a cabo ninguna jornada del Día Sin Carro y Sin Moto. Los vehículos particulares y las motocicletas podrán circular normalmente, y no existe ninguna restricción especial al respecto para esa fecha.

¿Cómo puede identificar información falsa sobre restricciones de movilidad en Cali?

Para evitar caer en noticias falsas sobre restricciones de movilidad en Cali, la Secretaría de Movilidad recomienda consultar únicamente los canales oficiales y fuentes de confianza. Verificar la información antes de compartirla es fundamental para no contribuir a la confusión en la ciudadanía.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.