Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del clima ha trascendido la simple observación visual para convertirse en una disciplina dedicada que emplea ciencia y tecnología avanzadas. A diario, anticipar el estado de la atmósfera brinda información esencial tanto para actividades cotidianas como para la planificación de sectores productivos. Según lo expuesto en Noticiero 90 Minutos, pronosticar el clima requiere de un complejo engranaje, donde la precisión es posible gracias a la captación y procesamiento de miles de millones de datos en tiempo real.

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La recopilación de información climática inicia con una observación exhaustiva y global. Esto ocurre a través de una red internacional de estaciones meteorológicas terrestres, boyas instaladas en océanos, aviones comerciales equipados con sensores y globos sonda que ascienden hasta la estratosfera. En paralelo, los satélites meteorológicos, constantemente en órbita, proveen imágenes actualizadas de los sistemas nubosos mundiales. Los radares, ubicados en superficie, permiten vigilar el desarrollo exacto de las lluvias.

Una vez obtenidos, estos datos viajan hasta centros especializados que disponen de supercomputadoras de tecnología superior. Estas máquinas utilizan modelos numéricos para la predicción; es decir, emplean programas que aplican las leyes de la física y la termodinámica —rama científica que estudia el calor y otras formas de energía—, simulando los movimientos e interacciones de masas de aire minuto a minuto. Al dividir la atmósfera en una cuadrícula tridimensional, logran calcular en detalle el comportamiento climático futuro. Esto permite, por ejemplo, prever lluvias, temperaturas o vientos con notable exactitud.

El pronóstico para Cali, entregado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), indica que, durante el lunes, habrá cielos parcialmente nublados y lloviznas intermitentes alternadas con momentos secos. Para la noche, se esperan lluvias de intensidad ligera a moderada, de carácter localizado. Además, la CVC destacó que una vaguada —depresión o canal en la atmósfera que facilita la entrada de humedad— sobre el océano Pacífico colombiano acondiciona el estado del tiempo, manteniendo el potencial de precipitaciones en niveles medios tanto para este día como para la jornada del martes.

¿Cómo se recopilan y procesan los datos para el pronóstico del clima?

La información se recoge mediante una red mundial de estaciones meteorológicas, boyas, aviones, globos sonda, satélites y radares. Posteriormente, los datos son enviados a centros con supercomputadoras, donde se procesan con modelos numéricos que aplican principios de física y termodinámica para simular futuros cambios atmosféricos.

¿Qué significa una vaguada en la meteorología y cómo afecta el clima en Cali?

Una vaguada es un canal o depresión en la atmósfera que facilita el ingreso de humedad y puede incrementar la posibilidad de lluvias. En el caso de Cali, la presencia de una vaguada sobre el océano Pacífico colombiano mantiene las precipitaciones en niveles medios, influyendo en la ocurrencia de lluvias ligeras o moderadas en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.