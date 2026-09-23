El Gobierno puso en marcha un plan de choque para atender a 1.069.196 pacientes que tienen medicamentos, tratamientos o procedimientos pendientes, con prioridad para quienes enfrentan enfermedades de alto riesgo.

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La estrategia busca identificar individualmente a cada paciente, determinar la atención que necesita, establecer quién debe garantizarla y hacer seguimiento hasta comprobar que el servicio fue efectivamente prestado.

Entre los grupos priorizados están pacientes con cáncer, trasplantes, VIH, enfermedades huérfanas, cardiovasculares, renales, neurodegenerativas y mujeres gestantes.

El plan también contempla un mecanismo extraordinario de compra de cartera, con 0 % de interés y un año de periodo de gracia, para facilitar la llegada de recursos al sistema de salud.

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Sin embargo, expertos advierten que uno de los principales desafíos será garantizar la trazabilidad del dinero y evitar que una misma atención sea financiada o pagada dos veces.

David Bardey, experto en salud, considera adecuado que los recursos sigan al paciente, pero señala que se requiere una solución técnica para prevenir duplicidades.

Juan Pablo Concha, de Baker McKenzie, destacó la señal para el sector, aunque advirtió que el éxito dependerá de reglas claras, plazos definidos, pagos efectivos y respaldo financiero.

El Gobierno reportó 1,2 millones de reclamos ante Supersalud entre enero y julio de 2026, de los cuales 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso.

Informe médico de Kevin Acosta

El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.