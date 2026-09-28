Addi anunció una alianza con dLocal para ampliar sus opciones de pago en comercios internacionales y permitir que más colombianos utilicen su modalidad de compra ahora y paga después (BNPL) en plataformas globales.

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La integración permitirá que Addi aparezca como alternativa de pago en reconocidas compañías y servicios internacionales, entre ellos Netflix, Amazon, Temu, Spotify, Nike, Booking.com, Microsoft, Rappi, Uber y DiDi, entre otras.

La compañía cuenta actualmente con más de 3,6 millones de usuarios y ha procesado más de 38 millones de transacciones en línea.

Con esta expansión, busca aprovechar el crecimiento del comercio electrónico en Colombia, que registró 186,35 millones de transacciones durante el primer trimestre de 2026, según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.

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dLocal aportará su infraestructura BNPL Fuse, que conecta comercios internacionales con proveedores de servicios de compra ahora y paga después en diferentes mercados.

La nueva alternativa se suma a los pagos mediante PSE, tarjetas de crédito y débito. La alianza también busca ampliar el acceso a métodos de financiación para personas que no cuentan con tarjeta de crédito.

Addi espera que la incorporación de comercios internacionales impulse el número de transacciones realizadas mediante su plataforma y fortalezca su presencia en el creciente mercado colombiano de pagos digitales.

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