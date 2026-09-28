Por: VALORA ANALITIK

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Este lunes 28 de septiembre de 2026, el dólar en Colombia inició la jornada con una cotización de $3.320, lo que representa un incremento frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y el cierre del viernes pasado, cuando se ubicó en $3.312.

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Tras las primeras operaciones de la sesión, la divisa estadounidense ha mostrado fluctuaciones y se negocia alrededor de los $3.307, enmarcada dentro de los rangos previstos por los analistas para el inicio de una semana crucial para los mercados financieros.

Por su parte, el índice global DXY avanza marginalmente un 0,13 % hasta las 101,17 unidades, mientras que el comportamiento regional frente al dólar muestra una tendencia alcista promedio de 0,42 %.

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Andrés Sánchez, analista de divisas de Credicorp Capital, señaló que la sesión local operará sin catalizadores masivos propios, proyectando un pivote de $3.300 con un rango operativo esperado entre $3.277 y $3.332 para este lunes.

Desde JP Tactical se destacó que la apertura estuvo alineada con sus modelos de seguimiento, advirtiendo que la volatilidad podría intensificarse a medida que se conozca el veredicto del banco central colombiano a mitad de semana sobre las tasas de interés.

Petróleo y el contexto global

El principal catalizador de los mercados internacionales al arranque de esta semana es el comportamiento de los energéticos. Los precios del petróleo registran un repunte superior al 2 %, impulsados por la tensión en Medio Oriente tras la decisión del gobierno de Estados Unidos de rechazar una propuesta de Irán para flexibilizar las condiciones y reabrir el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent alcanzó a cotizar alrededor de US$108 por barril, tras registrar un avance cercano al 3 % en la jornada y acumular un incremento de aproximadamente 17 % en septiembre. Por su parte, el WTI se movía en terreno internacional alrededor de los US$94 por barril.

Este escenario reaviva los temores de una interrupción prolongada en el suministro energético global, lo que pone nuevamente sobre la mesa los riesgos inflacionarios y la posibilidad de tasas de interés más altas a nivel internacional.

Reunión del Banco de la República

En el ámbito nacional, la atención de los mercados se concentra en la decisión de política monetaria que tomará este miércoles la Junta Directiva del Banco de la República.

El mercado local se encuentra dividido ante la incertidumbre de si la autoridad monetaria optará por un incremento de 25 puntos básicos o si decidirá mantener las tasas de interés estables en el 12 %.

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A la par de la decisión en Colombia, los inversores globales siguen evaluando los próximos pasos de la Reserva Federal (FED). De acuerdo con proyecciones de Reuters, los mercados calculan una probabilidad cercana al 70 % de que la Fed eleve las tasas en al menos 25 puntos básicos en octubre.

Para completar la lectura económica de la semana, los mercados estarán atentos a la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de agosto en Estados Unidos y al reporte oficial de empleo de septiembre.

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