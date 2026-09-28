La alianza entre Davivienda, Daviplata y Olímpica permitirá que los clientes realicen depósitos y retiros de dinero de manera presencial en las cajas habilitadas de 403 tiendas de la cadena en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

La iniciativa busca ampliar los puntos disponibles para mover dinero y facilitar el acceso a servicios financieros, especialmente para usuarios que necesitan realizar operaciones en efectivo sin acudir directamente a una oficina bancaria.

De acuerdo con el anuncio realizado por Daviplata, los clientes podrán hacer depósitos y retiros relacionados con cuentas de Davivienda y Daviplata directamente en los establecimientos de Olímpica que cuenten con el servicio habilitado.

La medida convierte a parte de la red de tiendas Olímpica en un nuevo canal para realizar este tipo de transacciones y amplía la cobertura física de los servicios de Davivienda y Daviplata.

Lee También

Para los usuarios, una de las principales ventajas es contar con más lugares donde pueden gestionar su dinero, aprovechando la presencia de Olímpica en distintas zonas del país.

La disponibilidad, sin embargo, dependerá de las cajas habilitadas en cada establecimiento.

La alianza hace parte de la estrategia de las entidades financieras para acercar sus servicios a más usuarios mediante redes de comercios aliados, ofreciendo alternativas adicionales para depósitos y retiros sin depender exclusivamente de las oficinas tradicionales.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.