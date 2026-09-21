Daviarena comenzó la semana con una convocatoria laboral dirigida a personas con experiencia en áreas de tecnología y seguridad. La compañía busca fortalecer su operación en Sabaneta, Antioquia, con profesionales que puedan asumir diferentes responsabilidades dentro del escenario.

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Entre las oportunidades disponibles está el cargo de coordinador de soporte y operaciones TI, para el que se solicitan entre cinco y siete años de experiencia en soporte, redes, infraestructura u operaciones tecnológicas. El puesto tiene entre sus funciones coordinar equipos de soporte e infraestructura, administrar redes LAN/Wi-Fi y atender incidentes relacionados con conectividad y mantenimiento. El salario ofrecido es de 5’000.000 pesos.

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También está abierta una vacante para técnico de soporte y operaciones TI, dirigida a personas con entre cuatro y seis años de experiencia en soporte técnico, infraestructura o field support. El cargo contempla tareas como atender usuarios, preparar equipos y sistemas antes de los eventos, gestionar incidentes de hardware, software y conectividad, y apoyar plataformas de ticketing. La remuneración anunciada es de 4’000.000 pesos.

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Daviarena también incluyó dentro de sus oportunidades un cargo de líder de seguridad física, por lo que las personas interesadas pueden revisar los requisitos específicos de esta posición en la convocatoria publicada por la compañía, tiene un sueldo de 3’500.000 pesos. Las tres vacantes están relacionadas con el funcionamiento y la seguridad de la operación del escenario ubicado en Sabaneta.

Quienes consideren que su experiencia se ajusta a alguno de los perfiles pueden enviar su hoja de vida al correo talento@daviarena.com. La compañía invitó a los interesados a consultar los requisitos de cada cargo antes de postularse y a hacer parte del equipo que estará detrás de la operación de Daviarena.

Revise las ofertas en este enlace.

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¿Qué es el Daviarena?

Daviarena es un nuevo escenario para conciertos y eventos de gran formato ubicado en Sabaneta, Antioquia, que busca ampliar la oferta de entretenimiento en vivo del Valle de Aburrá y convertirse en un referente para espectáculos nacionales e internacionales. El recinto tendrá capacidad para cerca de 18.000 personas, dependiendo del tipo de evento, y contará con espacios como suites, boxes, zonas VIP, restaurantes y bares. El proyecto hace parte de BeatHub Entertainment y está ubicado en la carrera 49 #52 Sur-200, en Sabaneta.

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