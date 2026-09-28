Por: El Espectador

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El Capitolio Nacional recibió, tras casi dos meses de gestión de Abelardo de la Espriella como presidente, el primer paquete de proyectos de ley provenientes del Ejecutivo. Se trata de tres iniciativas radicadas en conjunto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, conocidas como Cancillería, que marcarán los primeros debates legislativos impulsados desde el actual Gobierno en su agenda denominada “patria milagro”. Este primer envío oficial de propuestas legislativas era esperado con gran expectativa, ya que hasta el momento solo se habían anunciado planes y no se había concretado su radicación formal ante el Congreso de la República, según información divulgada por la Cancillería de Colombia.

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Entre las iniciativas más esperadas se encuentra la ley de sometimiento, la ley de orden público y el estatuto antiterrorista, propuestas de gran relevancia enunciadas desde el Ministerio del Interior, pero que aún no han sido presentadas formalmente al Legislativo. Por ahora, fueron la Cancillería y, en menor grado, el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Hacienda, quienes llevaron propuestas concretas a la instancia congresional. Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio, presentó un proyecto que busca simplificar procedimientos técnicos para las empresas, mientras que Miguel Gómez, ministro de Hacienda, tiene en trámite su propuesta presupuestal para el año 2027. Sin embargo, la Cancillería fue la primera en radicar simultáneamente tres proyectos sustanciales.

Uno de estos proyectos es la creación de un Acuerdo Integral de Asociación Económica con los Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de estrechar lazos de comercio y turismo con ese país. Esta relación se fortaleció durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que el canciller Omar Bula sostuvo conversaciones tanto con emisarios emiratíes como con representantes de la Liga Árabe, una alianza comercial de naciones de Oriente Medio y el norte de África, según informó la Cancillería.

El segundo proyecto radicado es el acuerdo de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico con Singapur, que busca consolidar los vínculos comerciales y fortalecer una alianza política preexistente. Finalmente, el tercer proyecto es el Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Todos estos documentos pasaron por la evaluación jurídica encabezada por Andrés Barrero en la Casa de Nariño y, de acuerdo con la Cancillería, reflejan la meta gubernamental de alcanzar resultados concretos en campo comercial, acceso a nuevos mercados y creación de oportunidades a través de una diplomacia intensa enfocada en Medio Oriente y Asia-Pacífico.

¿Cuáles son los principales proyectos de ley que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al Congreso?

El gobierno radicó tres proyectos principales, todos presentados por la Cancillería: un Acuerdo Integral de Asociación Económica con los Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico con Singapur y el Protocolo Modificatorio del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. Estas iniciativas buscan fortalecer el comercio y las relaciones internacionales de Colombia.

¿Qué es la Liga Árabe y qué papel juega en los acuerdos comerciales impulsados por Colombia?

La Liga Árabe es una alianza comercial y política que agrupa a países de Oriente Medio y el norte de África. En el marco de los nuevos proyectos presentados, Colombia sostuvo reuniones con representantes de la Liga Árabe durante la Asamblea General de la ONU, en busca de ampliar oportunidades de comercio y cooperación con los países miembros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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