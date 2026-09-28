Puntored y Oxxo ampliaron su alianza para llevar servicios financieros a 650 tiendas de la cadena en Colombia. La integración, que comenzó en enero de 2025 con cerca de 30 establecimientos, ya suma 1,14 millones de transacciones por aproximadamente $156.300 millones, principalmente en depósitos y recaudo de servicios públicos y privados.

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Las tiendas conectadas están distribuidas en 10 departamentos y 39 municipios y reciben más de 12 millones de visitas al mes. Con la ampliación, los usuarios pueden realizar depósitos, retiros, recargas y pagos en puntos físicos cercanos a sus lugares de residencia o trabajo.

La infraestructura de Puntored permite conectar los servicios de 14 actores financieros, entre bancos y billeteras digitales.

Entre las entidades mencionadas están Nequi, DaviPlata, Davivienda, BBVA, Banco Falabella, dale!, Bancamía y entidades del Grupo Aval. Nequi, DaviPlata, Davivienda, BBVA y Banco Falabella ya ofrecen depósitos y retiros en la red, mientras que Nequi también permite realizar recargas.

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El modelo funciona mediante infraestructura compartida y conexiones vía API, lo que permite procesar las operaciones en tiempo real.

De esta manera, las entidades financieras pueden ampliar sus canales físicos sin tener que construir una red propia, mientras los comercios incorporan nuevos servicios a establecimientos que ya cuentan con alto flujo de clientes.

Puntored cuenta con cerca de 20.000 corresponsales bancarios y más de 30.000 convenios de recaudo en el país. Además, trabaja con 22 entidades financieras y procesa más de 1,2 millones de transacciones mensuales.

La compañía proyecta llevar la integración con Oxxo a 700 tiendas durante 2027 y superar los 2 millones de transacciones ese año.

Por su parte, Oxxo prevé alcanzar las 700 tiendas en Colombia antes de finalizar 2026. La expansión se da en un contexto de crecimiento de la corresponsalía financiera, que en 2025 llegó a los 1.104 municipios del país.

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