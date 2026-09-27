Por: VALORA ANALITIK

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo en alocución nacional que le dio la instrucción al ministro de Hacienda y a su equipo económico iniciar conversación y negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Dijo que esa negociación buscará buscar una salida a la crisis fiscal que, asegura, heredó el Gobierno Petro.

La declaración del jefe de Estado se da apenas tres semanas después de que el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, dijo en el marco de la Convención Bancaria que el gobierno colombiano no buscaría un acuerdo con el FMI para conseguir soluciones al alto déficit fiscal que enfrentan las finanzas públicas.

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El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.