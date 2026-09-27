El presidente Abelardo De La Espriella se dirigirá nuevamente a los colombianos en una alocución presidencial en la que expondrá decisiones y avances de su Gobierno. La intervención está prevista para este domingo 27 de septiembre a las 8:00 p. m., según información publicada sobre la agenda presidencial.

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La intervención ocurre después de una primera alocución, el pasado 13 de septiembre, en la que el mandatario presentó un balance de sus primeros 36 días en el cargo y abordó asuntos como la situación fiscal, el Presupuesto de la Verdad, seguridad, recuperación tras el terremoto del 10 de agosto y sus diferencias con algunas decisiones judiciales.

En aquella intervención, De La Espriella también expuso medidas relacionadas con austeridad y gasto público, mientras que en materia de seguridad entregó cifras sobre capturas, incautaciones y extradiciones, según el balance divulgado por la Presidencia.

La nueva alocución permitirá conocer cuáles son las decisiones que el Gobierno busca destacar en esta etapa inicial y qué resultados presentará ante los colombianos.

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