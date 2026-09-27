PepsiCo anunció una inversión de 1.000 millones de dólares en el país, recursos que estarán enfocados en ampliar la producción, modernizar sus operaciones y fortalecer la distribución. El anuncio fue compartido por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. El monto también fue reportado por otros medios nacionales, que señalaron los mismos tres frentes para el capital.

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El mandatario presentó la decisión de la multinacional como una señal de confianza del sector empresarial en Colombia. “PepsiCo me anuncia una inversión de 1.000 millones de dólares en Colombia durante los próximos cinco años. Es una decisión contundente”, escribió De la Espriella, quien agregó otra frase que resumió su lectura del anuncio: “La confianza se demuestra invirtiendo”.

La cifra equivale a unos US$200 millones por año. Sin embargo, el anuncio todavía no detalla cuánto dinero irá a cada planta, qué maquinaria será renovada, cómo se distribuirán los recursos para logística ni cuáles serán las regiones beneficiadas. Tampoco se informó cuántos nuevos puestos de trabajo estarán vinculados directamente con esta inversión.

El Gobierno también destacó posibles efectos sobre sectores relacionados con la operación de PepsiCo. De la Espriella aseguró que la apuesta tendrá incidencia en el empleo, el campo y los pequeños comercios. “Esta apuesta impulsa el empleo, respalda a más de 2.000 agricultores y fortalece a los tenderos colombianos”, afirmó el presidente, de acuerdo con el reporte.

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La relación de PepsiCo con agricultores y tenderos ya cuenta con antecedentes en el país. Según cifras de la propia compañía citadas en el texto, durante 2025 más de 4.160 productores de papa y plátano recibieron acompañamiento, mientras 2.200 mujeres rurales participaron en programas productivos y de liderazgo.

Finalmente, más de 2.700 tenderos fueron capacitados durante 2025 en habilidades comerciales y digitales. Los programas sociales y ambientales de PepsiCo alcanzaron directamente a cerca de 25.000 colombianos en 33 municipios de 17 departamentos, mientras el impacto indirecto llegó a más de 263.000 personas, según cifras de la empresa. El alcance de la nueva inversión dependerá de los detalles que se conozcan sobre sus proyectos y ejecución.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.