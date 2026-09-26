Por: El Espectador

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En una visita reciente a Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Defensa, Jorge Mora, reforzaron el compromiso del Gobierno para mejorar la seguridad en esta región golpeada por la violencia. Esta presencia oficial siguió al consejo de seguridad realizado días antes por el presidente Abelardo de la Espriella. La agenda incluyó el seguimiento a medidas destinadas a contrarrestar la influencia de grupos armados ilegales en la zona, así como el anuncio de nuevas estrategias para fortalecer la protección de los alcaldes municipales.

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Durante el encuentro, Lara y Mora estuvieron acompañados por representantes de la cúpula militar, funcionarios departamentales y once mandatarios municipales de Bolívar. Según explicó Lara, la reunión fue escenario para analizar la disputa de organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo, quienes se enfrentan por el control de rentas ilícitas asociadas al oro y los cultivos ilegales. El ministro resaltó que estos grupos utilizan métodos como ataques con drones, extorsiones a la ciudadanía y la destrucción de estaciones de Policía en municipios como Río Viejo, Norosí y Arenal, infraestructura que será reconstruida y cuyo costo se espera recaer sobre los responsables.

Una de las preocupaciones clave, de acuerdo con Lara, es la ausencia de vehículos blindados para los alcaldes de zonas donde la violencia es más severa. Señaló que ni uno solo de los mandatarios locales contaba con ese tipo de protección brindada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), y adelantó que se adoptarán medidas para corregir esta carencia. Además, las autoridades solicitaron el aumento de estaciones policiales, equipos antidrones y cámaras de vigilancia como parte de los mecanismos para enfrentar a las estructuras criminales.

La coordinación entre los ministerios y entidades sectoriales, indicó Lara, busca facilitar la presencia estatal y acercarla a la ciudadanía. Resaltó que la acción conjunta entre fuerzas militares, policiales y demás ramas del Estado es imprescindible para recuperar el control territorial y debilitar el accionar de los grupos criminales.

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El presidente Abelardo de la Espriella, tras encabezar otro consejo de seguridad en Santa Marta, también anunció refuerzos militares, incluyendo el traslado de más de 100 soldados, para incrementar la seguridad en el Magdalena. Todo esto ocurre en respuesta a hechos recientes como el paro armado convocado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) tras la muerte de alias “Cholo”, y refleja la prioridad dada por el Gobierno a las regiones más vulnerables frente a la violencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas tomará el Gobierno nacional para proteger a los alcaldes de zonas violentas?

De acuerdo con los anuncios realizados por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se implementarán acciones como la provisión de vehículos blindados para los alcaldes en zonas de alto riesgo, ya que actualmente ninguno cuenta con este tipo de protección ofrecida por la Unidad Nacional de Protección (UNP). Además, se fortalecerán las capacidades de seguridad con más estaciones de policía, sistemas antidrones y cámaras de vigilancia, buscando proteger a los mandatarios e inhibir la acción de los grupos criminales.

¿Qué grupos armados están presentes en Bolívar y cuáles son sus disputas?

En la reunión liderada por Lara y Mora se confirmó la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Clan del Golfo en Bolívar. Estos grupos disputan el control de actividades ilícitas relacionadas con el oro y los cultivos ilegales, lo que se traduce en violencia, extorsión y ataques contra la fuerza pública y la población civil.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.