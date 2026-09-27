Gustavo Petro, que se confundió en una publicación de Westcol, sorprendió a través de sus redes sociales por la manera en la que subió el tono dentro de sus cuestionamientos en la política nacional.

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El líder del Pacto Histórico lanzó una crítica al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella a través de su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter), en un mensaje escrito en la madrugada, cerca de las 2 de la mañana del domingo 27 de septiembre de 2026.

“Abelardo por arrodillarte a Trump, que no cree en la crisis climática y ama el petróleo, he ahí su mayor debilidad, ahora sufriremos que significa la crisis climática , a través de la megasequía y su impacto en la economía a colombiana”, indicó en la primera parte del texto.

Lo que no pasó desapercibido fue una ofensa con la que subió el tono en su mensaje, en medio de los cuestionamientos sobre el proceder del actual mandatario del país.

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“Fuiste bruto en el empalme y ni seguirás mi buen consejo, pues encontrarás tus resultados en los datos de la economía de diciembre, recuerda que nunca hice una manifestación donde no brillara el sol”, sentenció.

El expresidente recibió cuestionamientos por parte de varios usuarios por la publicación debido a múltiples errores de tipeo (corregidos para este caso por Pulzo para facilitar la legibilidad), además de la hora para lanzarlo.

Petro lidera la oposición contra De la Espriella durante la actual administración, por lo que el trato que utilizó para este caso es parte de las miradas que se deben tener en cuenta para el seguimiento político.

Este fue el trino:

Abelatdo por arrodillarte a Trump, que no cree en la crisis climática y ama el petróleo,, he ahí su mayor debilidad, ahora sufrirenos que significa la crisis climática , a través de la megasequía y su tmpacto en la economía8a colombiana; fuiste bruto en el empalne y ni… https://t.co/6sgZ1fqay8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 27, 2026

A pesar de las posiciones diferentes entre ambos, el mensaje marca una evidente molestia por parte del exmandatario frente a la postura que ha tomado el nuevo jefe de Estado al punto de llegar a usar ciertas expresiones para calificarlo.

Estos comentarios coincidieron con la reciente designación de Joaquín Gutiérrez en Ecopetrol, con lo que se marca el inicio de una nueva etapa para el sector de hidrocarburos.

Esa determinación constituye una ruptura significativa frente a la administración anterior, pues indica que se pretende fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de recursos energéticos del exterior.

El presidente de Colombia anunció la reactivación de exploración petrolera y gasífera, incluyendo fracking, lo que ahora es criticado por Petro en el mensaje escrito durante la madrugada del domingo.

¿Cómo es la relación entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella?

La relación entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella se define por una marcada polarización ideológica, enfrentamientos verbales constantes y recurrentes disputas en estrados judiciales.

Ambas figuras representan polos opuestos de la política colombiana, donde Petro abandera posturas de izquierda progresista y De la Espriella defiende postulados de derecha conservadora y empresarial.

A lo largo de los años, el abogado penalista ha asumido la defensa judicial de líderes políticos opositores a las tesis impulsadas por el dirigente progresista nacional.

Asimismo, De la Espriella ha denunciado penalmente al exmandatario en diversas oportunidades ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en campañas electorales.

Por su parte, Petro ha calificado públicamente los señalamientos del jurista como ataques infundados destinados a deslegitimar su proyecto político y sus propuestas de gobierno.

Las redes sociales funcionan como el escenario principal donde ambos personajes cruzan duras acusaciones, debates sobre economía, política internacional y cuestionamientos sobre ética pública.

Durante las contiendas electorales, la confrontación mediática entre ambos líderes se intensifica, marcando la pauta de la agenda informativa y el debate de opinión nacional.

Las discrepancias abarcan modelos económicos contrapuestos, puesto que Petro promueve una transición hacia energías limpias mientras De la Espriella defiende la libre empresa tradicional.

Igualmente, sus posturas frente a las relaciones diplomáticas internacionales exhiben marcadas diferencias sobre alianzas estratégicas globales y la gestión del cambio climático regional.

Pese al tono desafiante de sus intercambios públicos, la interacción entre ambos actores influye de forma determinante en la configuración de la oposición política.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.