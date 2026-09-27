Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha intensificado el monitoreo de la actividad sísmica en los departamentos de Tolima y Chocó, tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó. En Tolima, el municipio de Chaparral es actualmente el foco de atención por presentar una destacada secuencia de sismos. De acuerdo con un informe con corte al 26 de septiembre, Chaparral ha registrado un total de 909 movimientos telúricos con magnitudes iguales o superiores a 2,0, entre los cuales 22 han alcanzado o superado la magnitud 4,0.

Sigue a PULZO en Discover

La actividad sísmica en Chaparral tuvo un notorio incremento desde el 20 de septiembre. Por ejemplo, el 21 de ese mes se reportaron más de 159 eventos y el 23 de septiembre la cifra llegó a un máximo de 186 sismos en un solo día. Esta intensa actividad ha sido experimentada por los residentes, quienes han acudido a la plataforma comunitaria Sismo Sentido, también administrada por el SGC, para reportar sus percepciones; hasta la fecha se han registrado más de 14.000 informes ciudadanos. Sin embargo, y pese al alto número de sismos, la entidad aclara que no se han reportado daños materiales asociados a esta secuencia en el municipio.

En Chocó, el SGC ha identificado dos patrones de actividad sísmica. El primero corresponde a las réplicas del gran sismo de agosto, observadas principalmente en San José del Palmar, Litoral de San Juan y Sipí, con profundidades entre 70 y 105 kilómetros. Según el último reporte, se han contabilizado 330 réplicas, con una disminución sostenida en la frecuencia y magnitud de estos eventos, lo que responde al comportamiento esperado después de un temblor de importante magnitud, según la entidad. El segundo fenómeno es un enjambre sísmico en áreas como Istmina, Medio San Juan, Sipí y Litoral de San Juan. A diferencia de las réplicas, un enjambre sísmico no tiene un sismo principal claramente identificado, por lo que los eventos ocurren sin una secuencia definida. Este enjambre supera actualmente los 1.500 eventos, varios con magnitudes iguales o superiores a 4,0. El SGC notificó en su actualización del 25 de septiembre que 29 de estos eventos tuvieron magnitud igual o superior a ese rango.

El SGC señala que la actividad sísmica en Colombia es causada por la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe, lo que explica la alta frecuencia de sismos en el país, aunque la mayoría de ellos pasan desapercibidos para la población. La entidad reitera que los sismos no pueden predecirse, por lo que la vigilancia constante resulta clave para informar a las autoridades y la ciudadanía sobre posibles novedades.

¿Cuál es la diferencia entre réplicas y enjambres sísmicos según el SGC?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, las réplicas son sismos que siguen a un evento principal y disminuyen progresivamente en frecuencia y magnitud. En contraste, un enjambre sísmico consiste en varios sismos de magnitud similar sin que exista un evento principal claramente identificado, por lo que no siguen una secuencia decreciente típica de las réplicas.

¿Por qué se presentan tantos sismos en Tolima y Chocó según el SGC?

El SGC explica que la alta sismicidad en departamentos como Tolima y Chocó se debe a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe, lo que genera numerosos sismos al año en Colombia, aunque una gran cantidad de estos no son percibidos por la población.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.