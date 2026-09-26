Por: Portal Bogotá

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La historia de Ismenia López ejemplifica cómo la educación puede transformar vidas, incluso cuando los sueños han tenido que esperar décadas para cumplirse. A sus 92 años, Ismenia logró culminar la educación básica secundaria y hoy avanza decidida hacia el título de bachiller en el colegio CEDID, ubicado en Ciudad Bolívar, Bogotá, según información de la Alcaldía de Bogotá. Cada sábado, se la puede ver caminando hacia el lugar que le devolvió la ilusión de aprender, donde comparte aprendizajes y vivencias con estudiantes y profesores más jóvenes. Esta experiencia, que muchos podrían dar por perdida a esa edad, es para ella una oportunidad esperada toda la vida.

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La vida de Ismenia no ha sido fácil. Desde niña fue desplazada por la violencia, lo que la obligó a enfocar sus esfuerzos en el trabajo y en sobrevivir, dejando de lado durante muchos años el anhelo de estudiar. Pasaron los años, pero el deseo permaneció latente hasta que conoció el programa de bachillerato flexible que la reintegró a las aulas. Este tipo de programas les permiten a los estudiantes adultos o personas en situaciones especiales completar sus estudios en horarios adaptados a sus necesidades, una alternativa a la educación tradicional que fue fundamental en el proceso de Ismenia.

En el colegio se ganó rápidamente el cariño de todos. Conocida como ‘Monchita’, se ha convertido en una voz de experiencia, compartiendo historias y brindando consejos a sus compañeros. Su participación activa la ha hecho muy cercana tanto a los docentes como a los estudiantes. Además, su dedicación al estudio es reconocida por su hija Raquel, quien la acompaña cada sábado, la ayuda con las tareas y la apoya en todo momento del proceso.

El entusiasmo de Ismenia genera ajustes familiares para poder cumplir con sus obligaciones académicas. Sus nietas, que viven en el extranjero, se comunican diariamente para preguntar por sus avances, convirtiéndose en un motor adicional de motivación. Para la familia, es un orgullo ver cómo Ismenia supera las dificultades para mantener su propósito en el presente.

Al recibir el diploma de educación básica secundaria, Ismenia no solo conquistó un logro académico, sino demostró que las circunstancias difíciles pueden aplazar, pero no impedir, los sueños. Su mensaje es claro: "La edad no debe ser un impedimento para estudiar, por el contrario, debe ser esa oportunidad que todos deben tener". Así, su historia sigue escribiéndose, con materias, tareas y nuevos aprendizajes todavía por conquistar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pudo Ismenia López retomar sus estudios a los 92 años en Bogotá?

De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, Ismenia López accedió a un programa de bachillerato flexible, pensado para adultos y personas con trayectorias educativas interrumpidas. Estos programas permiten cursar estudios en horarios menos convencionales y están enfocados en quienes buscan obtener su título académico, independientemente de la edad.

¿Qué impacto ha tenido la educación en la vida de Ismenia López y su familia?

La experiencia educativa de Ismenia ha fortalecido los lazos familiares y se convirtió en una fuente de inspiración para su entorno. Su hija y nietas la apoyan activamente y consideran admirable su dedicación y entusiasmo. La historia de Ismenia demuestra cómo la educación puede ser motivo de orgullo familiar y ejemplo de superación personal, sin importar la edad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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