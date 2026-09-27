Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia se enfrenta a un complejo escenario marcado por el debate sobre su presupuesto, con consecuencias directas para las miles de víctimas del conflicto armado que buscan justicia y verdad. Los ajustes financieros no solo implican cifras, sino que, sobre todo, amenazan la continuidad del acceso de las víctimas a procesos judiciales fundamentales para la reivindicación de sus derechos.

Sigue a PULZO en Discover

Alejandro Ramelli, magistrado y presidente de la JEP, llamó la atención sobre esta situación en diálogo con El Espectador. Según el magistrado, más allá del aspecto fiscal, lo que realmente está en juego es el futuro de las víctimas acreditadas en los casos más emblemáticos y dolorosos del conflicto. Las decisiones sobre el presupuesto para operar el sistema se discuten en el Congreso de la República, espacio que, de acuerdo con Ramelli, sigue siendo ajeno para la mayoría de las víctimas, quienes sienten que sus necesidades no siempre están debidamente representadas en instancias de deliberación tan distantes.

En palabras de Ramelli, la incertidumbre presupuestal podría traducirse en hechos concretos como la suspensión de audiencias, la falta de recursos para los procesos y la consecuente imposibilidad de que muchas víctimas sigan teniendo voz en el sistema de justicia transicional. Contó cómo resulta difícil comunicar a una persona que, luego de esperar décadas para acceder a la verdad y justicia, ahora podría quedar excluida simplemente por falta de presupuesto. Señaló específicamente el caso de Barrancabermeja para ejemplificar la preocupación: si no hay fondos suficientes, no se podrán realizar las audiencias previstas en ese proceso.

La inquietud, sin embargo, no es solo institucional. El presidente de la JEP subrayó que son las víctimas y comparecientes quienes han expresado público temor sobre lo que ocurre. "La preocupación no es mía", recalcó, destacando que las mismas víctimas han manifestado en el Congreso: "No estoy defendiendo a la JEP, estoy defendiendo mis derechos". Según Ramelli, esto evidencia que quienes más saldrán afectadas son las personas que han esperado respuestas de la justicia, no necesariamente los funcionarios del sistema.

En cuanto a las cifras, el magistrado detalló que la JEP solicitó para el año 2027 un presupuesto de COP 947.643 millones, pero el proyecto de ley presentado por el Gobierno solo prevé COP 821.803 millones, lo que implicó ya una reducción inicial de COP 125.840 millones. A esto se suma otra reducción de COP 170.000 millones aprobada en el primer debate de las comisiones económicas conjuntas del Senado y la Cámara. En total, el recorte asciende a COP 295.840 millones respecto al monto solicitado, un desfase que pone en entredicho el alcance y funcionamiento de la JEP en los próximos años, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

¿Cuál es el impacto del recorte presupuestal a la JEP en las víctimas del conflicto armado?

El recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz puede traducirse en la suspensión de audiencias y limitar el acceso de las víctimas a los espacios de justicia y verdad. Esto genera preocupación entre los directamente afectados, ya que ven el riesgo de perder los derechos que lograron tras años de espera, tal como lo expresan en distintas intervenciones ante el Congreso, según El Espectador.

¿Qué significa el presupuesto solicitado por la JEP y por qué es relevante el debate en el Congreso?

El presupuesto solicitado por la JEP para 2027 es de COP 947.643 millones, pero enfrenta recortes significativos por parte del Gobierno y el Congreso. Este monto es clave para garantizar la operación de la justicia transicional y la participación efectiva de las víctimas. El debate en el Congreso es fundamental porque de sus decisiones depende que funcione el sistema y se protejan los derechos de quienes han sufrido el conflicto armado, según datos del reportaje de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.