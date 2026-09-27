Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo lideró la delegación oficial de Colombia que viajó esta semana a Nueva York para exponer los lineamientos principales del gobierno de Abelardo de la Espriella ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Acompañado por el canciller Omar Bula, el ministro de Comercio Mauricio Gómez, y los embajadores Mauricio Gaona, quien representa a Colombia ante la ONU, y María Consuelo Araújo, embajadora en Estados Unidos, Restrepo sostuvo múltiples reuniones bilaterales y encuentros con reconocidas empresas tecnológicas como Apple, Tesla y Microsoft, según información de El Espectador.

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Durante un discurso escrito por el presidente De la Espriella e intervenido por Restrepo, la delegación colombiana presentó cinco ejes estratégicos: el fortalecimiento de la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el respeto por los derechos humanos, el impulso al desarrollo económico y el fomento a la inversión tecnológica. Restrepo subrayó una directriz clara impartida a la Fuerza Pública para recuperar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado, haciendo énfasis en enfrentar las estructuras criminales que, como afirmó, "representan una amenaza transnacional" y requieren una respuesta coordinada de la comunidad internacional.

En su intervención ante la ONU, Restrepo también reiteró el compromiso de Colombia con una transición democrática en Venezuela, destacando que debe ser "pronta, segura y profunda". El funcionario insistió en que, si bien la seguridad es indispensable, no resulta suficiente si los territorios no ofrecen oportunidades de desarrollo para sus habitantes, lo que mantiene su vulnerabilidad.

Además de la agenda multilateral, el viaje incluyó diálogos con el secretario general de la ONU, António Guterres, y con Kristi Noem, enviada especial para el programa Escudo de las Américas. En estos espacios, el gobierno colombiano reafirmó la cooperación con Estados Unidos en temas clave como la lucha contra el narcotráfico y la gestión de ayuda humanitaria ante el reciente terremoto del 10 de agosto. En el terreno de las relaciones bilaterales, el canciller Bula sostuvo conversaciones con su homólogo de Panamá sobre proyectos de interconexión, mientras que el ministro Gómez Amín estableció contactos con inversores israelíes interesados en Colombia.

De acuerdo con los análisis presentados por El Espectador, la participación de la delegación colombiana en foros multilaterales y empresariales refleja la apuesta del gobierno de De la Espriella por fortalecer la presencia internacional de Colombia, promover la cooperación en seguridad y atraer inversión extranjera como vías para responder a desafíos internos y regionales.

¿Cuáles fueron los principales temas del discurso de Colombia ante la ONU esta semana?

En la intervención presentada por José Manuel Restrepo ante la Organización de las Naciones Unidas, los temas fundamentales abordados incluyeron la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el respeto por los derechos humanos, el desarrollo económico y la inversión tecnológica, así como el respaldo a una transición democrática en Venezuela. Estos ejes buscan proyectar una imagen de estabilidad y cooperación internacional del país, según lo informado por El Espectador.

¿Qué implica la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en el programa Escudo de las Américas?

La cooperación en el programa conocido como Escudo de las Américas implica un esfuerzo conjunto entre Colombia y Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y reforzar la seguridad regional, además de coordinar ayuda humanitaria en situaciones de crisis como desastres naturales. Esta colaboración fue reafirmada durante el encuentro entre la delegación colombiana y la enviada especial Kristi Noem en Nueva York, según los reportes de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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