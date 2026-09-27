El accidente que involucró a Edwin Cardona, quien hasta este domingo se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, ahora tiene un nuevo dato que llama la atención: el comparendo que aparece asociado en el SIMIT a la camioneta involucrada en el hecho.

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De acuerdo con la información suministrada sobre la consulta en el SIMIT, al vehículo le figura un comparendo por 30.389.040 millones de pesos que pone el foco sobre las actuaciones de tránsito derivadas del accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo 27 de septiembre en la avenida Demetrio Mendoza.

El dato que más curiosidad ha despertado es que, según la consulta, el comparendo no aparece a nombre de Edwin Cardona. Además, el vehículo figura registrado con una particularidad: aparece como automotor de servicio diplomático. Esos datos deberán ser aclarados por las autoridades y las entidades encargadas del registro.

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#ATENCIÓN A la camioneta en la que se movilizaba el Secretario de Seguridad Ciudadana de #Cúcuta, Edwin Cardona, ya le aparece el comparendo en el SIMIT por $30.389.040 pesos, con dos datos curiosos, no está a su nombre y aparece registrada como vehículo de servicio DIPLOMÁTICO. pic.twitter.com/YfkXhkfENi — Juan Pablo Cohen (@juanpcohen) September 27, 2026

El accidente dejó tres ciclistas lesionados, quienes fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica. Según información publicada por medios nacionales, entre ellos El Espectador, el vehículo involucrado era de propiedad de Cardona y las autoridades investigan las circunstancias exactas de la colisión.

Otro punto que hace parte de la investigación son las versiones sobre un posible estado de embriaguez y un supuesto intento de abandonar el lugar antes de que terminara el procedimiento de tránsito. Sin embargo, estos aspectos todavía deben ser establecidos por las autoridades y no pueden darse como hechos confirmados.

En medio de la polémica, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó la renuncia de Cardona a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La Alcaldía expresó solidaridad con los tres ciclistas y señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer lo ocurrido.

Así, mientras avanza la investigación por el accidente, el registro del comparendo abre nuevos interrogantes sobre la camioneta involucrada. La cifra de $30.389.040, el hecho de que no aparezca a nombre de Cardona y su clasificación como vehículo de servicio diplomático son los datos que ahora generan preguntas sobre el registro y el procedimiento aplicado.

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