Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó que en la tarde del domingo, 27 de septiembre, se registró un sismo de magnitud 4.3 con epicentro en Istmina, un municipio ubicado en el departamento de Chocó. La profundidad del evento fue de 43 kilómetros, lo que permitió que el movimiento telúrico se percibiera en diferentes ciudades del país, incluidas Pereira, Armenia, Buenaventura, Manizales, Ibagué y Cali, según el reporte oficial del SGC.

Sigue a PULZO en Discover

Colombia es reconocida como una nación sísmicamente activa, de acuerdo con la explicación del SGC. Esta condición obedece a la configuración particular de sus placas tectónicas: la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe están en contacto en la región, lo que favorece la generación de movimientos sísmicos en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, la actividad sísmica tiende a concentrarse en zonas específicas, principalmente en la región del Pacífico. Allí, la subducción de la placa de Nazca por debajo de la Sudamericana —que da origen a la fosa submarina en el Pacífico y a la cadena volcánica de los Andes—, junto con la interacción de la placa Caribe bajo la Sudamericana y la presencia del llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, configuran los focos principales de actividad.

El Nido Sísmico de Bucaramanga, localizado cerca al municipio de Los Santos, es especialmente relevante, ya que es el sitio donde ocurre alrededor del 60 % de los sismos en Colombia. Según el SGC, este ‘nido’ es una región que presenta una concentración inusual y continua de movimientos sísmicos, fenómeno que solo se observa en otras dos regiones a nivel mundial: Vrancea, en Rumania, y Hindu-Kush, en Afganistán. De acuerdo con la información registrada por la Red Sismológica Nacional, se presentan en promedio unos 2.500 sismos al mes en Colombia; en los últimos 30 años se han contabilizado casi 300.000 eventos similares.

Respecto a la posibilidad de predecir estos fenómenos, el SGC aclara que ninguno de los avances científicos actuales permite anticipar la ocurrencia de un sismo, ni indicar su magnitud o localización exacta. Las herramientas tecnológicas, como los sistemas de alerta temprana en teléfonos celulares, no predicen el sismo, sino que reconocen sus primeras ondas en tiempo real y advierten a quienes puedan verse afectados unos segundos antes de que lleguen las ondas más fuertes y destructivas. La efectividad de estos sistemas depende de la proximidad de sensores y de la infraestructura tecnológica disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurren tantos sismos en Colombia?

La alta frecuencia de sismos en Colombia responde, según datos del Servicio Geológico Colombiano, a la ubicación geológica del país, donde confluyen la placa de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe. Estas interacciones tectónicas, sobre todo en zonas como el Pacífico y el Nido Sísmico de Bucaramanga, generan un entorno propenso a la constante ocurrencia de movimientos sísmicos.

¿Qué es el Nido Sísmico de Bucaramanga y por qué es relevante?

El Nido Sísmico de Bucaramanga, de acuerdo con el SGC, es una zona ubicada cerca a Los Santos donde se detecta una concentración inusual y continua de sismos. Es significativo porque en esta área sucede el 60 % de los terremotos del país, posicionándola como un punto estratégico para el monitoreo y estudio de la actividad sísmica nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.