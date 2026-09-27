Por: EL PILON SA

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El ataque con drones y explosivos a la Estación de Policía de Aguachica, ocurrido el 24 de septiembre, representó un nuevo episodio dentro de la serie de agresiones contra la Fuerza Pública registradas recientemente en el centro y sur del Cesar. Aunque el atentado solo dejó daños materiales, sin heridos entre uniformados o civiles, intensificó la respuesta de las autoridades, que un día después ofrecieron hasta 150 millones de pesos a quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables del uso de drones para atacar a la Policía en el departamento, según informaron las autoridades locales.

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Este suceso no es aislado; forma parte de una secuencia de ataques a estaciones y subestaciones de Policía, como los ocurridos en Pailitas, Pelaya, Curumaní y nuevamente en Pailitas, entre julio y agosto. Destacan ataques con armas de fuego, granadas y drones que han causado heridos y en algunos casos, la muerte de uniformados, según datos de la Policía y reportes recogidos por EL PILÓN. Esta escalada obligó al despliegue de la Operación Urano, que reforzó la seguridad en Aguachica con 60 comandos, incrementó el número de pistolas antidrones y sumó vigilancia a vehículos y grandes volúmenes de hidrocarburos bajo custodia. El plan cuenta con la coordinación de la Fiscalía, Cenit, Ecopetrol y la Infantería de Marina en corredores críticos del río Magdalena.

Para entender el trasfondo de esta crisis, el diputado Pedro Santana, citado por EL PILÓN, resalta que Aguachica se sitúa como un nodo estratégico entre regiones de alto conflicto como el Magdalena Medio, el sur de Bolívar y la zona del Catatumbo en Norte de Santander, lo que la convierte en corredor logístico clave para el tránsito y actividades ilícitas. La Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, advierte sobre la presencia de estructuras criminales como el Estado Mayor de los Bloques y Frentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, dedicadas a narcotráfico, minería ilegal, extorsión, hurto de hidrocarburos y secuestro.

Santana sostiene que la organización estatal en la zona funciona como una "colcha de retazos institucional", donde la superposición de jurisdicciones entre fuerzas militares, policiales y organismos de control complica la respuesta coordinada y eficiente ante la violencia transfronteriza de los grupos armados. La Operación Urano intenta resolver parte de esas “líneas grises” con el concepto de jurisdicción abierta, para adaptar la operatividad estatal a la movilidad criminal, aunque persisten los retos en capacidad de judicialización y seguimiento investigativo.

Otra prioridad estratégica es la lucha contra el hurto de hidrocarburos, economía ilegal que financia a estructuras armadas locales. Las autoridades buscan fortalecer el monitoreo, la protección de la infraestructura petrolera y la interconexión tecnológica entre municipios, como parte de un enfoque integral para la prevención y sanción de estos delitos, tal como lo destacó el Consejo de Seguridad realizado en Aguachica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Aguachica es un punto estratégico para el conflicto en el sur del Cesar?

Aguachica se encuentra en una ubicación central, próxima al río Magdalena, conectando el sur de Bolívar y el Catatumbo en Norte de Santander, lo que la posiciona como un paso obligado dentro de corredores de movilidad y logística utilizados tanto por estructuras legales como ilegales. Según el diputado Pedro Santana, citado en EL PILÓN, esta localización facilita el tránsito y la presencia de distintas agrupaciones criminales e intereses económicos, formando un escenario de disputa que trasciende los límites departamentales.

¿Qué significa “jurisdicción abierta” en la Operación Urano y por qué es importante en la seguridad regional?

La expresión “jurisdicción abierta” referida en la Operación Urano apunta a la coordinación operativa entre diferentes fuerzas e instituciones, sin limitarse a los límites políticos o administrativos convencionales. En un contexto como el de Aguachica, donde la movilidad criminal no respeta esas fronteras, este enfoque busca impedir que la dispersión responsable entre instituciones beneficie a los grupos armados y así fortalecer la respuesta estatal ante amenazas transversales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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