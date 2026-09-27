Por: EL PILON SA

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Noreida Yeslith Solano Chica asumió oficialmente como la nueva gerente regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) en el Cesar, luego de que se cumpliera el proceso de publicación y revisión de su hoja de vida, iniciado días antes. De acuerdo con información divulgada por Prosperidad Social, la tarea principal de Solano será reforzar la presencia institucional de la entidad, articulando esfuerzos con las alcaldías, instituciones y comunidades presentes en los 25 municipios del departamento. Según palabras de la propia Solano, divulgadas durante el acto de posesión, aporta una experiencia superior a quince años en trabajo directo con comunidades, asociaciones y gestores sociales, destacando su contacto constante con los territorios del Cesar y La Guajira.

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Solano subrayó que buscará fortalecer la articulación de Pros­peridad Social con las administraciones locales, entidades y sectores sociales, para hacer efectivas las políticas y oportunidades dirigidas a la población que atiende la entidad. El proceso de su nombramiento tuvo como antecedente la divulgación de su perfil profesional el 22 de septiembre para el cargo de gerente regional código 0042, grado 15. Un día después, medios como El Pilón informaron que Solano era una de las aspirantes, en un momento donde su perfil era revisado antes de la designación formal.

Antes de ingresar al Gobierno, Noreida Solano participó en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella como coordinadora en municipios clave del corredor minero, como La Jagua de Ibirico, La Loma y Chiriguaná. Su experiencia profesional incluye la ingeniería ambiental y sanitaria de la Universidad Popular del Cesar, así como especialización en Desarrollo Social y una maestría en Negociación y Manejo de Conflictos de la Universidad del Norte. Durante más de una década estuvo vinculada a Drummond Energy Inc., liderando procesos de relación con más de 100 comunidades y gestionando diez consultas previas en 15 municipios del Cesar y La Guajira, en sectores como Minería y Energía.

Entre 2012 y 2015, Solano fue gerente de Proyectos Socioambientales de Solini S.A.S., donde desarrolló iniciativas en minería, hidrocarburos e infraestructura, sumando experiencia en diálogo social y consulta previa, procesos requeridos por la ley en Colombia para garantizar la participación de comunidades que puedan verse afectadas por grandes proyectos.

La nueva gerente reemplaza a José Armando Mendoza Sarmiento, quien fue identificado por Prosperidad Social como gerente durante el sexto ciclo del programa Colombia Mayor, con más de 83.000 beneficiarios en el Cesar y una inversión superior a $19.206 millones. Solano asume la gerencia en medio del cuarto ciclo de la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, procesos en los que Prosperidad Social confirmó la inclusión de 45.514 hogares del Cesar, para una inversión de $20.425 millones y pagos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos de Noreida Solano como gerente regional del DPS en el Cesar?

Entre los principales retos de Noreida Solano como nueva gerente regional del Departamento para la Prosperidad Social en el Cesar está el fortalecimiento de la presencia de la entidad en los 25 municipios, la articulación de trabajo con alcaldías, otras instituciones y comunidades, así como la efectiva ejecución de programas sociales como la Renta Ciudadana y la Devolución del IVA, según información de Prosperidad Social.

¿Qué significa el proceso de consulta previa en el contexto del trabajo de Noreida Solano?

El proceso de consulta previa, mencionado como parte de la experiencia de Noreida Solano, es un espacio legal y participativo que busca garantizar que las comunidades indígenas y afrodescendientes puedan expresar sus opiniones frente a proyectos que puedan afectar sus territorios o modos de vida, especialmente en sectores como minería, energía e infraestructura.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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