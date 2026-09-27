Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un grave accidente de tránsito se presentó cerca de las 6:30 de la tarde en la comuna 7 de Ibagué, específicamente en la urbanización San Lucas 2, ubicada en el sector de El Salado. Según la información reportada, un hombre de avanzada edad se encontraba intentando abordar una buseta identificada con las placas WTQ 761 cuando, por motivos que no fueron detallados, perdió el equilibrio y cayó al suelo en pleno intento de subir al vehículo.

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En ese momento, el accidente se tornó aún más delicado: el vehículo pasó por encima de uno de los brazos del adulto mayor, ocasionándole lesiones de gravedad y una considerable pérdida de sangre. La magnitud del accidente, según testigos citados en la información, generó alarma entre quienes presenciaron la situación, quienes se apresuraron a solicitar ayuda médica para el herido ante la gravedad de sus heridas.

No obstante, el panorama se tornó aún más complicado cuando se supo que la ambulancia que había sido solicitada nunca llegó al punto del accidente. Esta situación obligó a los presentes a buscar soluciones rápidas, ya que la condición del hombre empeoraba con el paso de los minutos debido a la abundante hemorragia que sufría. Finalmente, ante la ausencia de los servicios de emergencia, una de las personas que observó el hecho tomó la decisión de trasladar al afectado en un vehículo particular, con el objetivo de acercarlo cuanto antes a un centro médico donde pudiera recibir la atención necesaria.

El adulto mayor fue llevado en estado crítico y con lesiones calificadas como graves, después de haber permanecido varios minutos en el suelo, perdiendo sangre y sin recibir atención médica oportuna. Hasta el momento actual, no existe un reporte oficial que indique el estado de salud del hombre tras el accidente ni se ha entregado información por parte de autoridades competentes o centros médicos sobre su evolución. La noticia sigue en desarrollo y se espera mayor claridad sobre el caso en las próximas horas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente de tránsito en la urbanización San Lucas 2 de Ibagué?

El accidente se produjo cuando un hombre de avanzada edad intentaba subir a una buseta de placas WTQ 761 en la urbanización San Lucas 2, sector El Salado de Ibagué. En medio de la maniobra, perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue arrollado por el vehículo, resultando con graves heridas en uno de sus brazos y una fuerte pérdida de sangre, según relataron los presentes.

¿Cuál fue la respuesta de los servicios de emergencia tras el accidente en Ibagué?

Según los relatos recogidos, tras el accidente se solicitó una ambulancia que nunca llegó al lugar de los hechos. Debido a la gravedad del herido y la ausencia de atención médica inmediata, personas presentes decidieron trasladarlo de urgencia en un vehículo particular a un centro médico. Hasta el momento, no se conoce información oficial sobre la respuesta de las autoridades ni sobre el estado de salud del afectado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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