Por: El Espectador

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En medio de la polarización política actual en Colombia, se observa cómo las relaciones entre los partidos Salvación Nacional y Centro Democrático han dado de qué hablar, especialmente por el papel que ambos desempeñan en el espectro de la derecha. Germán Rodríguez, perteneciente a Salvación Nacional, aseguró que mantiene buenas relaciones personales con integrantes del Centro Democrático y que, desde su perspectiva, no existen enfrentamientos ideológicos destacados. Considera que, mientras el Centro Democrático es un partido de centroderecha, Salvación Nacional representa, en sus palabras, “la única derecha derecha en Colombia”. Rodríguez resaltó los logros visibles del presidente Abelardo de la Espriella y señaló cómo su administración implementa políticas de seguridad que hasta ahora muestran resultados positivos, emulando estrategias que antes aplicaron figuras como Álvaro Uribe.

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El contexto político actual incluye además la reciente aprobación de la personería jurídica del movimiento Defensores de la Patria, lo que podría abrir la puerta a una integración con Salvación Nacional, según menciona Rodríguez. Este proceso es motivo de celebración para él, pues advierte la importancia de sumar esfuerzos por el país, aunque aún no está claro el nombre bajo el que se unificarán los movimientos. En medio de este panorama, partidos relacionados como Creemos podrían haber tenido una mayor representación, lo que refuerza la necesidad de recordar a los congresistas fundadores de estas alianzas.

En cuanto al Congreso y su rol bajo el actual gobierno, Rodríguez enfatizó que las leyes continúan siendo tarea del Legislativo, y prevé protagonismo a pesar de algunos pronósticos de menores posibilidades de influencia. Un punto central del debate ha sido el trabajo de la Comisión Segunda, que aborda temas de seguridad, inteligencia y política internacional. Según Rodríguez, existe un ambiente crítico, especialmente por parte de fuerzas de izquierda que señalan inconsistencias respecto a bombardeos y bajos en combate. El ministro de Defensa, Jorge Mora, fue defendido ampliamente, considerándolo el funcionario con mejor imagen y posibles aspiraciones presidenciales en un futuro, de acuerdo con los resultados en materia de seguridad y extradiciones que ha presentado.

Sobre la política de seguridad e inteligencia, Rodríguez manifestó la urgencia de una ley clara sobre la comunidad de inteligencia nacional. Aseguró que se busca evitar la politización de estos mecanismos, proceso que, en su opinión, ocurría en gobiernos anteriores como el de Gustavo Petro. Destacó la colaboración con países como Estados Unidos e Israel, sobre todo en materia de tecnología y entrenamiento, dejando claro que el soporte extranjero no significará la llegada de tropas internacionales a Colombia, sino asistencia técnica y formación conjunta, como con el plan Patriota 2.0.

En cuanto al polémico software Pegasus, rotundamente negó que este esté en funcionamiento en Colombia actualmente y se mostró contrario al uso ilegal de interceptaciones ("chuzadas"). Insistió en que cualquier herramienta debe emplearse bajo canales legales y con supervisión estatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la diferencia entre Salvación Nacional y el Centro Democrático en el panorama político colombiano?

Salvación Nacional se posiciona como un partido completamente de derecha, según palabras de uno de sus miembros entrevistados, mientras que el Centro Democrático es descrito como de centroderecha y reconocida oposición del gobierno anterior. Aunque existen afinidades y buena relación entre integrantes de ambas colectividades, la polarización política y la desaparición del centro pueden traer desafíos para el futuro de estos partidos y su posicionamiento ideológico.

¿Qué es el software Pegasus y cuál es su papel en la inteligencia colombiana?

Pegasus es un software de inteligencia utilizado en operaciones de espionaje e interceptación legal. Aunque fue objeto de controversias y denuncias en el pasado, un miembro de la Comisión de Inteligencia desmintió que actualmente funcione en Colombia y enfatizó la importancia de usar este tipo de herramientas únicamente bajo control estatal y por vías autorizadas, evitando cualquier tipo de interceptación ilegal, conocida como "chuzadas".

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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