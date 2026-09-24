Por: EL PILON SA

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Nueva EPS se pronunció sobre el fallecimiento de Valentino Rodríguez, un niño de un año y medio oriundo de Cúcuta que perdió la vida el 23 de septiembre en una institución médica de Floridablanca, Santander, tras enfrentar una grave condición de salud. Desde los primeros meses de vida, Valentino fue diagnosticado con una malformación vasolinfática en el lado derecho de su rostro, una enfermedad que genera un crecimiento anómalo del tejido y que fue complicándose progresivamente. Esta situación obligó a la familia a buscar atención médica especializada ante las dificultades clínicas continuas del menor.

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Ante el lamentable desenlace, Nueva EPS, la entidad promotora de salud que tenía a Valentino como usuario, emitió un comunicado expresando sus condolencias y detallando los pasos que se siguieron en la atención médica del menor. De acuerdo con Nueva EPS, a partir del ingreso del niño a la Clínica FOSCAL, en Santander, se garantizó la atención oportuna y la continuidad de un tratamiento adecuado para la complejidad del caso. Además, la entidad afirmó que gestionó de manera prioritaria el traslado de Valentino a la Fundación Cardiovascular de Colombia el pasado 11 de septiembre, con el objetivo de asegurar manejo clínico especializado.

Según el reporte de Nueva EPS, una vez en la Fundación Cardiovascular de Colombia, el niño fue tratado de acuerdo con su delicada condición clínica, y el equipo médico decidió emplear una terapia de oxigenación por membrana extracorpórea, conocida por sus siglas en inglés como ECMO. Este procedimiento se indica como soporte vital en casos de insuficiencia respiratoria o cardíaca grave, permitiendo que la sangre del paciente circule por una máquina que oxigena y elimina dióxido de carbono, mientras los órganos afectados se recuperan.

Nueva EPS subrayó que, durante todo el proceso de atención, realizó seguimiento al caso de Valentino y coordinó los servicios médicos necesarios para su bienestar. Además, la entidad mencionó que acompañó a la familia en el transcurso de la atención brindada. Cabe señalar que el caso de Valentino Rodríguez tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde la familia hizo pública la situación y solicitó atención médica urgente ante el agravamiento de las complicaciones del pequeño.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es una malformación vasolinfática y cómo afecta la salud de un niño?

Una malformación vasolinfática es una alteración en la formación de los vasos sanguíneos y linfáticos, lo que produce un crecimiento anormal de tejidos afectados. En el caso de Valentino Rodríguez, esta condición originó complicaciones severas en su salud desde muy pequeño, requiriendo atención especializada y procedimientos médicos complejos.

¿En qué consiste el procedimiento de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO)?

La oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es una técnica de soporte vital utilizada cuando los pulmones o el corazón no pueden funcionar correctamente. Durante el procedimiento, la sangre del paciente se extrae hacia una máquina que realiza las funciones de oxigenación y eliminación de dióxido de carbono, permitiendo que los órganos afectados tengan tiempo para recuperarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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