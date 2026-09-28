Por: EL PILON SA

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La Gobernación del Cesar, por medio de la Secretaría de Educación Departamental, difundió recientemente el listado oficial con los puntajes más altos obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Saber 11, diseñadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes). Este balance se centró en instituciones educativas publiques localizadas en diferentes municipios del departamento, excluyendo la capital, Valledupar, con el objetivo de resaltar los logros de los jóvenes en otras regiones de la zona.

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El primer lugar fue para Santiago Carrasquilla Suaza, quien estudia en la Institución Educativa Eloy Quintero Araújo del municipio de Bosconia. Este bachiller obtuvo un destacado resultado de 450 puntos sobre 500 posibles, posicionándose como el mejor entre sus pares en el Cesar. El segundo lugar lo ocupó Miguel Ángel Rodríguez Delgado, de la Institución Educativa Benito Ramos Trespalacios, situada en el corregimiento de La Loma (El Paso), con 441 puntos. Cabe resaltar que esta institución rural sobresalió no solo por el logro individual, sino también porque 88 de sus estudiantes lograron puntajes superiores a 300, consolidándola como referente regional en rendimiento académico.

En tercer lugar se ubicó Keneth David Castro Arzuaga, de la I.E. Manuel Rodríguez Torices en San Diego, con 429 puntos. La cuarta posición fue alcanzada por Aksel David Díaz Armesto, estudiante de la I.E. Rafael Argote Vega (Chiriguaná), quien acumuló 419 puntos. Seguidamente, Sharik Manuela Quiñones Passo, perteneciente a la I.E. Guillermo León Valencia de Aguachica, obtuvo el quinto lugar al registrar 417 puntos.

El sur del Cesar demostró una participación significativa, ubicando en sexta y séptima posición a Geovanys Jácome Flórez (I.E. José María Campo Serrano, Aguachica, 411 puntos) y Mathías Castillo Gil (I.E. San Alberto Magno, San Alberto, 407 puntos). Además, Eliana Jiménez Beltrán (I.E. Francisco de Paula Santander, Agustín Codazzi) logró el octavo lugar con 404 puntos.

El listado de los diez mejores puntajes se cerró con Camilo Andrés Gámez Gélvez (I.E. Guillermo León Valencia, Aguachica, noveno lugar, 393 puntos) y un empate en la décima posición entre Luis David Peláez Ríos (I.E. Manuel Rodríguez Torices, San Diego) y Luis Arturo Peña Ochoa (I.E. Álvaro Araújo Noguera, Astrea), ambos con 392 puntos.

Ante estos resultados, la gobernadora Elvia Milena Sanjuán manifestó su admiración por el esfuerzo de la comunidad educativa y felicitó a los estudiantes reconocidos, afirmando que estos logros fortalecen la calidad y el avance educativo en distintas subregiones del departamento.

¿Cómo se evalúan los puntajes en las Pruebas Saber 11 del Icfes?

Las Pruebas Saber 11, aplicadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), califican a los estudiantes sobre un máximo de 500 puntos. El puntaje refleja el desempeño académico obtenido en áreas fundamentales evaluadas por el examen. Según el informe de la Secretaría de Educación Departamental, este puntaje es un indicador clave para medir la calidad educativa y seleccionar a los estudiantes con mejor rendimiento en el Cesar.

¿Cuáles fueron las instituciones educativas con mayor desempeño en el Cesar, según la Secretaría de Educación Departamental?

Basándose en el balance publicado por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar, destacan instituciones como la I.E. Eloy Quintero Araújo de Bosconia y la I.E. Benito Ramos Trespalacios en La Loma (El Paso), que impulsaron a sus estudiantes a obtener los primeros lugares y, en el caso de la segunda, acumular una cantidad notable de alumnos con puntajes superiores a 300. Estas instituciones se consolidan como referentes educativos dentro del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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