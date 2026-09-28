Por: Caracol TV

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La Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrió oficialmente el proceso de admisiones correspondiente al primer periodo académico de 2027, dirigido a quienes aspiran a iniciar estudios de educación superior en Bogotá. Según lo informado por la institución y citado por Noticias Caracol, las inscripciones estarán habilitadas hasta el 3 de noviembre de 2026, permitiendo así que los interesados revisen y gestionen sus aplicaciones con suficiente anticipación. La convocatoria ofrece acceso a 47 programas de pregrado, distribuidos en siete facultades ubicadas en diferentes zonas de la ciudad, brindando una variada oferta académica.

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El proceso de inscripción debe hacerse exclusivamente a través del sitio oficial de la Universidad Distrital. Es fundamental que los aspirantes consulten detalladamente los requisitos específicos de cada programa, ya que estos varían dependiendo de la carrera seleccionada. Entre los aspectos que suelen ser solicitados se encuentran el puntaje obtenido en las pruebas de Estado, la presentación de exámenes adicionales cuando corresponda y el cumplimiento de requisitos particulares definidos para algunos programas. El proceso de admisión requiere además la entrega de información y documentación relevante, de acuerdo con la lista establecida por la institución.

Respecto al costo de inscripción, la universidad señala que el único pago obligatorio corresponde al PIN de inscripción, cuyo valor es de $175.092. El pago debe realizarse únicamente en las entidades bancarias autorizadas, y es indispensable para formalizar la inscripción. No obstante, la adquisición del PIN no garantiza la admisión automática a la universidad, ya que el proceso de selección depende del cumplimiento de las condiciones previamente mencionadas.

La Universidad Distrital también resalta el acceso al programa de Matrícula Cero para los aspirantes que resulten admitidos y cumplan con las condiciones establecidas. Este beneficio implica que los estudiantes favorecidos no deben pagar el costo de sus semestres, paralelo a programas de bienestar institucional y otros apoyos gestionados a través de la Agencia Atenea y la oficina de Bienestar Institucional.

En cuanto a investigación, la universidad cuenta actualmente con 207 grupos registrados en la plataforma SICIUD; de estos, 127 tienen reconocimiento oficial del Ministerio de Ciencias de Colombia. Las áreas de investigación cubren ingeniería, ciencias, artes y educación. En el Ranking U-Sapiens, la institución se posiciona en el sexto lugar dentro de Bogotá, lo que evidencia su compromiso académico y científico.

¿Cuáles son los programas de pregrado ofrecidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas?

De acuerdo con la información proporcionada por la universidad y Noticias Caracol, la oferta incluye 47 programas de pregrado en siete facultades: artes, ciencias de la salud, ciencias matemáticas y naturales, ciencias y educación, ingeniería, medio ambiente y recursos naturales, y tecnológica, lo que responde a una amplia variedad de intereses profesionales.

¿Qué beneficios pueden recibir los estudiantes de la Universidad Distrital, como la Matrícula Cero?

La Universidad Distrital otorga el beneficio de Matrícula Cero a admitidos que cumplan las condiciones requeridas. Este apoyo permite cursar los estudios sin pagar matrícula, además de acceder a otros programas institucionales y mecanismos de bienestar gestionados por la institución y la Agencia Atenea.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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