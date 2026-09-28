Por: EL PILON SA

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El 28 de septiembre, América Latina y el Caribe conmemoran el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, una fecha instaurada por los movimientos feministas de la región. En Colombia, esta jornada encuentra un contexto especial para 2024 debido al reciente impulso de una bancada autodenominada “provida”, que en los primeros días del actual Gobierno de ultraderecha ha radicado un proyecto para reformar la Constitución. El objetivo de este sector político es claro: proteger la vida desde la concepción y revertir los avances alcanzados en 2022 por la Corte Constitucional, que determinó a través de la Sentencia C-055 que el aborto hasta las 24 semanas de embarazo no debe considerarse un delito, sino un derecho fundamental.

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Hablar de aborto, de acuerdo con estimaciones del Instituto Guttmacher previas a la sentencia, es hablar de una problemática de salud pública, especialmente en contextos de clandestinidad. Antes del fallo de la Corte Constitucional, en Colombia ocurrían cerca de 400.000 abortos cada año, en su mayoría en condiciones no seguras y con impacto desproporcionado en mujeres de bajos recursos, en zonas rurales y con acceso limitado al sistema de salud. Mientras quienes contaban con recursos económicos podían optar por procedimientos seguros, otras se enfrentaban a riesgos como complicaciones de salud, hospitalizaciones urgentes o incluso la muerte, además de persecución penal.

La evidencia citada señala que la criminalización del aborto no logra suprimir la práctica, sino que determina quién enfrenta menos riesgos y quién puede sobrevivir a ella. Desde la Sentencia C-055, Profamilia ha realizado más de 213.000 procedimientos de aborto seguro, el 94,5 % de ellos en las primeras 12 semanas de gestación, según fuentes del propio organismo. Sin embargo, sectores del Caribe colombiano continúan enfrentando grandes obstáculos: profesionales de la salud que desconocen la normativa vigente, uso institucional de la objeción de conciencia y altos costos de transporte para quienes residen lejos de centros urbanos. Médicos Sin Fronteras ha documentado que en algunos centros médicos el aborto inseguro origina hasta el 30 % de las emergencias obstétricas.

A pesar de los avances, en 2024 la región Caribe registró 62 muertes maternas y una razón de mortalidad de 49,3 por cada 100.000 nacidos vivos, según cifras divulgadas en el texto, con departamentos como La Guajira y Cesar presentando indicadores por encima del promedio nacional. Esto muestra que la despenalización, si no se articula con servicios de salud de calidad y equitativos, es insuficiente. La Sentencia C-055 fue resultado de años de movilización feminista, resistencia y argumentación jurídica. Frente a los intentos de revertir derechos, colectivos como La Creciente Colectivo Feminista afirman su compromiso de defender lo conseguido y advierten que el cuerpo de las mujeres no puede convertirse en campo de debate político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los argumentos de la bancada “provida” para buscar la reforma constitucional sobre el aborto en Colombia?

De acuerdo con el texto, la bancada “provida” argumenta la necesidad de proteger la vida desde la concepción mediante una reforma constitucional. Su propuesta surge en los primeros días de un Gobierno de ultraderecha y busca revertir la decisión de la Corte Constitucional de 2022, que reconoció el aborto como un derecho hasta la semana 24. El objetivo es desmontar los avances legales y de salud pública alcanzados en ese fallo.

¿Por qué la Sentencia C-055 de la Corte Constitucional fue crucial para el acceso al aborto seguro en Colombia?

La Sentencia C-055, según el artículo, transformó el aborto de un delito a un derecho, permitiendo su acceso hasta la semana 24 de embarazo y contribuyendo a reducir el número de procedimientos inseguros. Antes de la sentencia, la criminalización llevó a más de 400.000 abortos clandestinos al año, afectando especialmente a mujeres pobres y rurales. Tras la decisión, organizaciones como Profamilia han practicado más de 213.000 abortos seguros, mostrando un impacto positivo y concentrado principalmente en etapas tempranas de gestación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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