Por: EL PILON SA

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Un torrencial aguacero sorprendió a Valledupar durante la tarde y noche del viernes 25 de septiembre, ubicando a la capital del Cesar como la ciudad con el mayor volumen de precipitaciones registradas en Colombia ese día. De acuerdo con reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la lluvia acumulada alcanzó los 61,1 milímetros (mm), cifra que ningún otro centro urbano del país logró durante esa jornada.

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La magnitud del evento fue resaltada como “monumental” por el meteorólogo Max Henríquez Daza, quien a través de sus canales informativos explicó que la situación en Valledupar superó con creces a todas las demás capitales, en términos de registros pluviométricos —es decir, la cantidad de lluvia medida en un periodo y lugar específico—.

El mismo Ideam entregó detalles sobre el comportamiento hidrometeorológico de la zona: imágenes de monitoreo meteorológico mostraron la presencia de un núcleo denso de tormenta acompañado de nubosidad convectiva. Esta última alude a la formación de nubes de crecimiento vertical debido a corrientes ascendentes de aire cálido y húmedo, lo que frecuentemente produce lluvias intensas y tormentas eléctricas. Dicho núcleo se instaló directamente sobre el norte colombiano, impactando de lleno el área metropolitana de Valledupar a medida que avanzaba la tarde y se adentraba la noche.

El impacto sobre la ciudad fue considerable. Diversos puntos de Valledupar sufrieron emergencias derivadas de la precipitación, como rebosamiento de colectores destinados a captar aguas lluvias. También se presentaron corrientes súbitas en avenidas principales y encharcamientos de consideración en sectores residenciales que históricamente se consideran críticos ante eventos de lluvia de tal magnitud.

Ante esta situación, tanto los organismos de socorro como las autoridades de Gestión del Riesgo formularon un llamado enérgico a la ciudadanía. Se pidió colaboración para mantener despejados los canales de desagüe, evitar desplazamientos en zonas susceptibles de inundación y atender las recomendaciones oficiales para prevenir incidentes, ya que la segunda temporada de lluvias del semestre sigue activa en la región Caribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Valledupar registró el mayor volumen de lluvias en Colombia el 25 de septiembre?

De acuerdo con el Ideam y lo explicado por el meteorólogo Max Henríquez Daza, Valledupar fue alcanzada por un núcleo de tormenta acompañado de nubosidad convectiva, provocando lluvias intensas que superaron los 61,1 mm en pocas horas. Esta concentración única de condiciones meteorológicas situó a la ciudad como la capital con más precipitaciones de Colombia en esa jornada.

¿Qué son las “corrientes súbitas” en avenidas durante lluvias intensas?

Las “corrientes súbitas” hacen referencia a flujos de agua que aparecen repentinamente sobre superficies urbanas, como avenidas y calles, debido al colapso de sistemas de drenaje o a la acumulación repentina de lluvias en corto tiempo, lo que puede provocar arrastre de vehículos y personas, y rápidos encharcamientos en sectores críticos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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