La recompensa por alcanzar el puntaje perfecto en las Pruebas Saber 11 ya llegó para Matías Luengas Vergel, un joven de 16 años de Cúcuta que obtuvo 500 de 500 puntos. La Presidencia de la República anunció que el estudiante tendrá una beca completa para cursar los cinco años de su carrera universitaria.

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El reconocimiento fue anunciado este 27 de septiembre de 2026 y le permitirá al joven escoger tanto la carrera que quiera estudiar como la universidad colombiana en la que quiera formarse. Cabe mencionar que la beca cubrirá la totalidad de los cinco años de educación superior.

La oportunidad para Matías surgió con el respaldo de un empresario colombiano. El apoyo busca reconocer el resultado obtenido por el estudiante, quien consiguió la máxima puntuación posible en las pruebas Saber 11, un resultado que lo puso en el centro de la atención nacional.

La Presidencia atribuyó el resultado a factores como el talento, la disciplina, la dedicación y el compromiso del joven con sus objetivos académicos. El reconocimiento también alcanzó a su familia, a la que el Gobierno señaló como una pieza importante en el acompañamiento durante su proceso educativo.

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Tras conocer la noticia, el presidente Abelardo De La Espriella felicitó a Matías y a sus familiares. Ell mandatario aseguró: “La Patria Milagro premia el esfuerzo”.

La Patria Milagro premia el esfuerzo. Matías Luengas Vergel, un joven cucuteño de apenas 16 años, alcanzó un extraordinario puntaje de 500 sobre 500 en las Pruebas Saber 11. Un logro que refleja su talento, pero sobre todo su disciplina, dedicación y compromiso con sus sueños.… pic.twitter.com/nKYM0UrbVL — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

El presidente también le dejó un mensaje al estudiante: “Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar. Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena”.

Ahora, Matías tendrá la posibilidad de escoger su próximo camino académico y podrá definir qué carrera estudiar y en qué universidad del país quiere continuar su formación, de acuerdo con sus intereses y aspiraciones profesionales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.