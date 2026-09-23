Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Miles de estudiantes en Colombia se encuentran atentos ante la próxima publicación de los resultados Saber 11 2026, luego de que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) confirmara que los puntajes de quienes presentaron la prueba correspondiente al calendario A estarán disponibles a partir del viernes 25 de septiembre en su plataforma oficial. Según información entregada por el Icfes, el pasado 26 de julio más de 500.000 personas participaron en esta jornada, incluyendo a estudiantes de grado 11, así como a quienes se inscribieron en las modalidades de Pre Saber y Validación del Bachillerato.

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La importancia de las pruebas Saber 11 radica en que evalúan las competencias adquiridas al finalizar la educación media, permitiendo a estudiantes y docentes conocer los niveles de desempeño alcanzados en áreas clave para el desarrollo académico. El examen no define si una persona aprueba o pierde el año, sino que asigna puntajes y niveles que sirven como referencia para procesos de ingreso a la educación superior, entre otros usos académicos.

Para consultar el puntaje Saber 11, los estudiantes deben ingresar al portal oficial del Icfes, seleccionar la sección de resultados y elegir la opción correspondiente. El sistema solicita completar datos como tipo y número de documento o número de registro, además de unas preguntas de seguridad antes de permitir la descarga del reporte personal. Este documento contiene el puntaje global y los resultados específicos en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, así como los niveles de desempeño y percentiles alcanzados.

Por otro lado, quienes se presentaron a las pruebas de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico deben esperar unos días más, ya que, según el cronograma oficial del Icfes, sus resultados serán publicados el 2 de octubre de 2026. Así, todas las personas inscritas podrán consultar a través del mismo procedimiento descrito, accediendo de manera individual al reporte detallado de sus niveles de competencia en las distintas áreas evaluadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar los resultados Saber 11 del Icfes en Colombia?

Para consultar los resultados, cada estudiante debe ingresar al portal oficial del Icfes, localizar la sección de resultados y seleccionar la opción Saber 11. Posteriormente, se debe digitar el tipo y número de documento o el número de registro, completar la validación de seguridad, y finalmente descargar el reporte individual, donde encontrará los puntajes obtenidos y el análisis por área evaluada.

¿Qué evalúa la prueba Saber 11 y cómo se clasifican los puntajes?

La prueba Saber 11 del Icfes evalúa las competencias de los estudiantes en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. Cada área asigna puntajes y niveles de desempeño. Estos puntajes no definen si el estudiante aprueba o pierde el año, sino que permiten conocer su nivel académico y cómo se ubica en relación con otros estudiantes en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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