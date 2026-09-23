Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un movimiento telúrico de magnitud 4,5 sorprendió en la tarde del miércoles 23 de septiembre de 2026 al departamento de Tolima, con epicentro en Chaparral. Según información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 3:09 p. m. y tuvo una profundidad considerada superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. Este tipo de profundidad, de acuerdo con el SGC, suele incrementar la percepción del movimiento por parte de la población, lo que explica la inquietud que generó entre los ciudadanos.

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El temblor no pasó desapercibido en municipios como Ibagué, donde muchas personas manifestaron preocupación al sentir la sacudida repentina durante la tarde. La entidad encargada, el Servicio Geológico Colombiano, notificó que el evento sísmico fue particularmente percibido debido a su superficialidad, una característica que hace que las ondas sísmicas se trasladen más fácilmente hacia la superficie y, por lo tanto, sean detectadas con mayor claridad por los habitantes de la zona.

La magnitud de 4,5 y la localización superficial provocaron que el sismo fuera registrado en distintos puntos del departamento, siendo más evidente en áreas cercanas al epicentro. Hasta el momento de la última actualización, el SGC aclaró que no hubo reportes de personas lesionadas ni de daños materiales a raíz del movimiento telúrico. Además, la entidad emitió una solicitud a los ciudadanos para que, si percibieron el evento, lo reportaran a través de la plataforma Sismo Sentido, un canal dispuesto por el Servicio Geológico Colombiano para recopilar información directa de la comunidad sobre la experiencia y el impacto real del fenómeno en terreno.

El organismo mantiene un monitoreo constante del sismo y se encuentra a la espera de nuevos reportes provenientes de las localidades donde el movimiento fue sentido. Por su parte, medios regionales como El Nuevo Día han enfatizado que estarán pendientes de las actualizaciones oficiales y de cualquier información adicional que surja sobre el incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que un sismo tenga una profundidad superficial?

Un sismo de profundidad superficial, como el ocurrido en Chaparral, Tolima, se refiere a aquellos temblores cuyo foco o hipocentro se encuentra a menos de 30 kilómetros de la superficie terrestre. Según el Servicio Geológico Colombiano, este tipo de profundidad hace que el movimiento se sienta con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro, ya que la energía se libera más cerca de la superficie y alcanza más rápido a la población.

¿Cuáles fueron las zonas donde se sintió el sismo en Tolima el 23 de septiembre de 2026?

La principal zona impactada por el sismo de magnitud 4,5 fue el municipio de Chaparral, siendo su epicentro. Sin embargo, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento también fue percibido en otros sectores del departamento, en especial en Ibagué, donde los ciudadanos manifestaron sentir el temblor durante la tarde. El monitoreo continúa para precisar los lugares específicos donde el evento fue detectado por la población.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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