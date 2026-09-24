Por: Portal Bogotá

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El Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación, conocido como Icfes, anunció que este viernes 25 de septiembre se publicarán los resultados individuales del examen Saber 11 calendario A presentado por más de 500 mil personas el pasado domingo 26 de julio de 2026. Así lo confirmó la entidad, en medio de expectativas y especulaciones en redes sociales, aclarando que los resultados no han sido filtrados ni publicados antes de la fecha programada, de acuerdo con la información oficial emitida en sus canales y citada públicamente.

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El examen Saber 11, oficialmente denominado Examen de Estado de la Educación Media, es una prueba estandarizada que mide la calidad de la educación formal a quienes finalizan el bachillerato. Esta evaluación se compone de cinco pruebas distintas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales y Inglés. Cada una es calificada entre 0 y 100 puntos.

Desde el año 2021, el Icfes implementó un nuevo formato de reporte de resultados con el fin de ofrecer una vista más completa y útil sobre el desempeño individual de cada evaluado. Este informe contiene información detallada como el puntaje global, el percentil obtenido y los niveles de desempeño alcanzados en cada módulo, acompañado de guías para interpretar adecuadamente dichos resultados, de acuerdo con la fuente oficial. El percentil, por ejemplo, muestra qué porcentaje de personas obtuvo un puntaje inferior al registrado por el estudiante; por ejemplo, si alguien obtiene un percentil de 70, significa que superó a 70 % de los examinados.

El puntaje global del examen es una media ponderada. En concreto, las pruebas de Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales tienen una ponderación de tres puntos cada una, mientras que el valor de la prueba de Inglés es de uno. Para calcular el puntaje global, los resultados de las cuatro pruebas con mayor ponderación se multiplican por tres, se suma la nota de Inglés, el total se divide entre 13 y luego se multiplica por cinco. Esta cifra se expresa en una escala sobre 500 puntos máximos, lo que permite situar el desempeño global de cada persona en relación con el resto de los participantes.

El reporte también incluye los niveles de desempeño, que describen las habilidades y conocimientos desarrollados en cada área. Estos niveles varían según la dificultad de cada prueba, y los más altos son considerados como reflejo de un amplio dominio en los contenidos evaluados. De esta manera, el examen Saber 11 se consolida como una herramienta fundamental para que los estudiantes identifiquen fortalezas y áreas de mejora que les aporten en la construcción de su proyecto de vida, como indica el Icfes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo interpretar el percentil en el examen Saber 11?

El percentil muestra qué porcentaje de personas que presentaron el Saber 11 obtuvo un puntaje inferior al del evaluado. Por ejemplo, un percentil de 70 indica que la persona superó a 70 % de los participantes en la calificación global o en un área específica, facilitando la comparación de desempeño respecto al grupo evaluado.

¿Qué son los niveles de desempeño en el reporte Saber 11 del Icfes?

Los niveles de desempeño son una descripción de las habilidades y conocimientos alcanzados por el estudiante en cada prueba. Estos niveles, que se asignan con base en el puntaje obtenido, aumentan en dificultad y reflejan el dominio de contenidos propios de cada área evaluada, así como de los niveles anteriores, según el reporte oficial del Icfes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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