Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa abriéndose paso en el ámbito internacional gracias a la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. En ese contexto, la Cámara de Comercio de Bogotá organizó la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca 2026, un evento clave que reunió a actores de peso en materia de inversión y desarrollo empresarial. Invest in Bogotá, una entidad dedicada a promover la llegada de capital extranjero al Distrito, tuvo un papel protagónico al liderar una Rueda de Inversión. Allí, más de 20 empresas internacionales arribaron buscando explorar las ventajas que ofrece la ciudad y conocer de cerca las oportunidades en sectores estratégicos para el crecimiento económico local.

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Durante la cumbre, se analizaron temas de alto impacto en la economía global, incluyendo inteligencia artificial, sostenibilidad y las últimas tendencias de los negocios internacionales. El objetivo de estos encuentros fue crear espacios efectivos de conexión donde la oferta de productos y servicios de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca pueda presentarse ante nuevos mercados potenciales y aliados estratégicos, fortaleciendo así el tejido empresarial de la región.

Isis Durán, quien se desempeña como directora ejecutiva de Invest in Bogotá, expresó: “Esta agenda nos permite, junto con la Cámara de Comercio de Bogotá, conectar a empresas internacionales con oportunidades concretas de inversión. Queremos que conozcan no solo las ventajas competitivas de Bogotá, sino también los proyectos y ecosistemas que están transformando la ciudad y que pueden abrir nuevas posibilidades para sus negocios”. Sus palabras reflejan el espíritu de la jornada y la visión de transformar a la capital en un punto de referencia para la atracción de inversión.

El evento incluyó visitas sectoriales realizadas entre el 23 y 24 de septiembre de 2026, en las que representantes de empresas internacionales tuvieron la oportunidad de recorrer la Zona Franca de Bogotá y observar proyectos en desarrollo, como el Campus 2600, localizado cerca de Corferias. Este último busca consolidar a Bogotá como un distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, mostrando la apuesta de la ciudad por el conocimiento y las nuevas industrias.

La confianza inversionista en Bogotá se verifica con hechos: actualmente, operan en la ciudad más de 3.400 compañías con capital extranjero y más de 250 empresas catalogadas en el Forbes Global 2000 —el prestigioso listado de las mayores corporaciones del mundo—. Entre 2021 y 2025, según datos presentados en la cumbre, se registraron 132 proyectos de reinversión en Bogotá por un valor cercano a los 3.012 millones de dólares estadounidenses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los sectores estratégicos para la inversión internacional en Bogotá, según la II Cumbre Internacional?

De acuerdo con lo expuesto en la II Cumbre Internacional y Rueda de Negocios Bogotá-Cundinamarca 2026, los sectores estratégicos para la inversión internacional en Bogotá comprenden áreas como inteligencia artificial, sostenibilidad y nuevas tendencias de negocios. Además, proyectos específicos vinculados con ciencia, tecnología e innovación, como el Campus 2600, han sido destacados durante la jornada por su potencial para atraer capital extranjero y desarrollar nuevos ecosistemas empresariales.

¿Qué logros concretos en materia de inversión extranjera directa se presentaron durante la II Cumbre Internacional en Bogotá?

Durante la cumbre, se resaltó que Bogotá cuenta hoy con más de 3.400 compañías de capital extranjero y alberga más de 250 compañías que figuran en el listado Forbes Global 2000. Además, entre 2021 y 2025, se habían identificado 132 proyectos de reinversión en la ciudad, con una suma cercana a los 3.012 millones de dólares estadounidenses, cifras que evidencian la confianza y el atractivo que tiene Bogotá para los inversionistas internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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