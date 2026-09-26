Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) comenzó la implementación del primer piloto de contraflujo hacia el norte en la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245, el sábado 26 de septiembre de 2026. El objetivo principal de esta medida, de acuerdo con la SDM, es facilitar una alternativa eficiente para quienes salen de Bogotá hacia destinos como Chía, Zipaquirá, Sesquilé, así como los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y otras regiones del norte del país.

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Según lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida logró un ahorro del 41 % en los tiempos de desplazamiento para los vehículos que salieron de la ciudad por el sector norte durante la jornada de prueba. Este contraflujo es un piloto que se repetirá los sábados 3, 10 y 17 de octubre de 2026, en el mismo horario y tramo de la vía.

Nathaly Patiño, directora de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte de la entidad, presentó un balance de la jornada en el que destacó los resultados y la logística implementada. Según la SDM, los vehículos que se dirijan al norte entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m. podrán usar la carrera Séptima en el tramo delimitado. La medida responde a la congestión recurrente de los sábados por la autopista Norte, por donde se calcula que circulan cerca de 5.300 vehículos en la mañana. Al dividir los flujos entre la autopista y la carrera Séptima, se busca mejorar la movilidad y facilitar los desplazamientos hacia municipios aledaños y regiones del norte de Colombia.

Para facilitar el tránsito, la Secretaría Distrital de Movilidad dispuso señalización y personal en el interior de la vía, orientando a los conductores en la operación del contraflujo. Igualmente, quienes ingresen a Bogotá por el norte tendrán una ruta habilitada: deben tomar la autopista Norte hasta la calle 183 y continuar al oriente, conectando nuevamente con la carrera Séptima.

El contraflujo también tuvo impacto en el transporte público. Se modificó la ruta rural 18-14 Torca – Tibabita, que adaptó su recorrido para ajustarse a los cambios viales. La ruta inicia en la calle 187, sigue hacia el sur y vuelve a tomar el norte hasta el retorno antes del peaje Andes, facilitando la circulación en medio de la jornada de contraflujo. Durante todo el piloto, el Grupo Guía, el Cuerpo de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá acompañaron la operación y orientaron a la ciudadanía, según información oficial de la SDM.

¿Cómo beneficia el contraflujo en la carrera Séptima a la movilidad de Bogotá?

El contraflujo en la carrera Séptima, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, ha permitido reducir en 41 % el tiempo de desplazamiento hacia el norte de Bogotá durante el horario de alta demanda los sábados. Esto beneficia tanto a quienes se dirigen fuera de la ciudad como a los habitantes de municipios cercanos, ayudando a descongestionar la autopista Norte.

¿Qué rutas de transporte público se ven afectadas por el contraflujo en la carrera Séptima?

Según la información proporcionada por la SDM, la ruta rural 18-14 Torca – Tibabita es una de las que ajustó su recorrido durante el horario del contraflujo, modificando su trayecto para adaptarse a los nuevos flujos vehiculares y garantizar el servicio de transporte durante la medida piloto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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