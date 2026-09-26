Por: Portal Bogotá

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El domingo 27 de septiembre de 2026 se llevarán a cabo cortes de luz en Bogotá y en el municipio de Soacha, según lo informó Enel Colombia. Estas suspensiones programadas del servicio eléctrico obedecen a trabajos de mantenimiento y mejoras en las redes de suministro de energía. De acuerdo con la información publicada por bogota.gov.co, la medida afectará a zonas específicas en la ciudad, particularmente en las localidades de Puente Aranda y Suba, así como a la vereda Alto del Cabra, en Soacha, Cundinamarca. El objetivo central de estos trabajos es fortalecer la infraestructura eléctrica, lo que puede implicar interrupciones prolongadas, pero necesarias para garantizar la calidad del suministro en el futuro.

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En la localidad de Puente Aranda, el corte de energía será en el Centro Industrial Puente Aranda, delimitado de la calle 17 a la calle 19 y entre la carrera 61 y la carrera 64. Allí, la suspensión durará desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m., acumulando 9 horas y 30 minutos sin servicio. Por otro lado, en Suba, los barrios Barajas Norte, Delmonte, Niza Suba, Suba Cerros II y Tuna Alta tendrán interrupciones desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., lo que representa un lapso de 9 horas consecutivas. En el municipio de Soacha, la Vereda Alto del Cabra verá interrumpido el servicio desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., llegando a 10 horas de corte, según lo reportó Enel Colombia.

Ante esta situación, Enel Colombia recomendó a los usuarios tomar precauciones que permitan minimizar molestias y proteger los electrodomésticos. Entre sus consejos, destaca la importancia de desconectar todos los aparatos eléctricos para evitar daños por posibles fluctuaciones de energía cuando se restablezca el servicio. La empresa también sugiere organizar las actividades cotidianas en función de los horarios de corte y evitar abrir la nevera varias veces, a fin de conservar en buen estado los alimentos refrigerados. Además, en viviendas u oficinas donde sea necesario, el personal técnico de Enel podrá ingresar para ejecutar los trabajos; por seguridad, se puede validar su identidad llamando al 601 5 115 115, como lo indica la compañía.

La planificación y la comunicación anticipada buscan reducir los inconvenientes que pueden causar estos cortes, a la vez que subrayan la necesidad de mantener y modernizar las redes eléctricas de la región.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y Soacha afectados por el corte de luz el 27 de septiembre de 2026?

Según Enel Colombia, los cortes de luz programados impactarán principalmente el Centro Industrial Puente Aranda en la localidad de Puente Aranda, así como los barrios Barajas Norte, Delmonte, Niza Suba, Suba Cerros II y Tuna Alta en Suba. En Soacha, la Vereda Alto del Cabra también será afectada. Las interrupciones están programadas en franjas de hasta 10 horas, dependiendo de la zona.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para el corte de luz en Bogotá y Soacha?

Enel Colombia aconsejó desconectar los electrodomésticos durante el corte, organizar las actividades teniendo en cuenta los horarios sin energía, evitar abrir la nevera repetidamente y permitir el ingreso del personal autorizado para las labores de mantenimiento. Además, recomendó verificar la identidad de los trabajadores para garantizar la seguridad de los usuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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