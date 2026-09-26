Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para celebrar una nueva edición de la Temporada Cinemateca al Parque, un evento anual que reúne a familias y amantes del cine en espacios abiertos. Organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) a través de la Cinemateca de Bogotá, esta jornada se destaca por la amplia y diversa programación cinematográfica, además de actividades lúdicas dirigidas a niños y adultos.

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En 2026, la Cinemateca al Parque contará con una sesión especial en alianza con la Embajada de Francia en Colombia, como parte de la conmemoración de los 25 años del Festival de Cine Francés. El evento está programado para el sábado 3 de octubre en el Parque Vecinal Urbanización Ciudad Hayuelos Etapas I, II, III, IV y V, desde las 11 a. m. hasta las 8 p. m., con entrada libre, según la información publicada por la Cinemateca de Bogotá.

La jornada abrirá a las 11 a. m. con la Franja Infantil, que proyectará la película francesa animada ‘Minúsculos, el valle de las hormigas perdidas’ (2014), dirigida por Hélène Giraud y Thomas Szabo. Esta producción narra la atípica alianza entre una mariquita y una hormiga negra en medio de una guerra con hormigas rojas. Posteriormente, la programación incluirá ‘Las trillizas de Belleville’ (2003), una destacada película animada escrita y dirigida por Sylvain Chomet, reconocida por sus nominaciones a los premios Oscar en las categorías de mejor película de animación y mejor canción original.

La programación colombiana también ocupará un lugar importante: a las 2 p. m., se proyectará ‘Mateo’ (2014), obra de María Gamboa Jaramillo que aborda la complejidad de las estructuras de poder regional en el marco del conflicto colombiano. Esta película ha sido premiada internacionalmente, como lo destaca la Cinemateca de Bogotá.

Más adelante, a las 3:30 p. m., se rendirá homenaje a la cineasta Marjane Satrapi con la película ‘Persépolis’ (2007), animación premiada en el Festival de Cannes, basada en la historia personal de su autora. La tarde continuará con una selección de cortometrajes francocolombianos y se cerrará con la proyección de ‘El odio’ (1995), emblemático filme de Mathieu Kassovitz que retrata la vida en la periferia de París en los años 90.

La alianza con Olímpica Stereo suma una dimensión recreativa al evento, mediante la organización de juegos y actividades familiares. Todo esto reafirma a la Cinemateca al Parque como una apuesta de Idartes para facilitar el acceso público al cine y consolidar a Bogotá como referente cultural, sin costo para los asistentes.

¿Qué películas se presentarán en la Temporada Cinemateca al Parque en Bogotá?

Durante la edición especial de la Cinemateca al Parque en 2026 se exhibirán películas como ‘Minúsculos, el valle de las hormigas perdidas’, ‘Las trillizas de Belleville’, ‘Mateo’, ‘Persépolis’, cortometrajes francocolombianos y ‘El odio’. La programación abarca cine francés, colombiano e internacional, ofreciendo opciones para públicos de todas las edades.

¿En qué consiste la alianza entre la Cinemateca de Bogotá y el Festival de Cine Francés?

La alianza entre la Cinemateca de Bogotá y el Festival de Cine Francés, en colaboración con la Embajada de Francia en Colombia, permite ofrecer una sesión especial dedicada a producciones francesas en el marco del aniversario del festival. Esta colaboración promueve la circulación de cine internacional en Bogotá, contribuyendo al intercambio cultural y al fortalecimiento de la agenda audiovisual local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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