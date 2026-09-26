Por: Portal Bogotá

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La seguridad en Bogotá sigue siendo un tema central para las autoridades y la ciudadanía, especialmente cuando se trata de enfrentar delitos que afectan directamente a la comunidad más vulnerable. Un reciente operativo de la Policía Nacional, adelantado por uniformados adscritos al Comando de Atención Inmediata (CAI) Danubio, permitió la captura en flagrancia de dos hombres, de 20 y 34 años de edad, en el momento exacto en que cometían un hurto a mano armada. Esto ocurrió dentro de un establecimiento comercial del barrio Danubio Azul, luego de que la comunidad alertara a la patrulla del sector sobre la presencia sospechosa de estas personas en el interior de un corresponsal bancario.

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Los hechos, de acuerdo con información de la Policía Nacional difundida también por la Policía Metropolitana de Bogotá, se desarrollaron mientras los patrulleros efectuaban un recorrido rutinario y respondieron rápidamente al llamado ciudadano. La pronta reacción permitió interceptar a los presuntos delincuentes cuando intentaban escapar del establecimiento. Durante la requisa, las autoridades les incautaron dos armas traumáticas con su respectiva munición. Además, se recuperó la suma de treinta millones de pesos en efectivo, dinero compuesto por billetes de distintas denominaciones.

Un dato de especial importancia es que el dinero hurtado no era de la entidad bancaria, sino el monto destinado al pago de las bonificaciones para los beneficiarios del programa social Adulto Mayor, según lo informaron las autoridades policiales. Es decir, los afectados directos del intento de robo eran ciudadanos de la tercera edad que esperaban recibir este apoyo económico fundamental para su sustento mensual.

Por otro lado, se conoció que uno de los capturados ya presentaba anotaciones judiciales previas relacionadas con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Ambos sujetos, junto con las armas y el efectivo incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar los procesos judiciales por los hechos atribuidos.

Finalmente, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró la importancia de que la comunidad denuncie de manera oportuna cualquier hecho delictivo o sospechoso a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración ciudadana es clave para fortalecer la seguridad y avanzar en la lucha contra el crimen en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de armas fueron incautadas durante el hurto frustrado en el barrio Danubio Azul?

Durante el operativo, de acuerdo con datos de la Policía Nacional, se incautaron dos armas traumáticas con munición. Estas armas son réplicas que físicamente se parecen a las de fuego, pero funcionan a partir de mecanismos de gas o aire comprimido, y son comúnmente utilizadas en hechos delictivos debido a su apariencia intimidante.

¿Por qué era importante el dinero que los delincuentes intentaron hurtar en el corresponsal bancario?

La suma de treinta millones de pesos recuperada era de especial relevancia porque, según el reporte policial, correspondía al pago de las bonificaciones destinadas al programa social Adulto Mayor, de modo que su hurto habría perjudicado directamente a adultos mayores que dependen de estos recursos para su subsistencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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