Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá afianza su compromiso con una transición energética que no solo sea ambientalmente responsable, sino también inclusiva y participativa para los ciudadanos. En este camino, la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) ha impulsado una estrategia formativa decisiva para quienes forman parte del programa Comunidades Energéticas. Según información oficial publicada por la entidad, a través de la plataforma virtual de la Escuela del Hábitat, se puso en marcha la Escuela de Transición Energética. Esto responde a la meta de abrir la puerta a conocimientos técnicos y comunitarios, que permitan a las familias transformar su entorno y asumir un rol activo frente al cambio en el consumo y producción de energía.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la SDHT, la Escuela de Transición Energética representa una alianza relevante entre el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y la entidad distrital. Su propósito central es fortalecer las capacidades de las familias elegidas, para que comprendan el funcionamiento de una comunidad energética y, al mismo tiempo, asuman un papel destacado en la búsqueda de fuentes energéticas más limpias y sostenibles.

Esta formación virtual no es solo una condición obligatoria para acceder a los beneficios del programa. También implica un compromiso social y ambiental, al buscar que las personas conozcan cómo participar responsable y eficientemente en el consumo energético, y desarrollen competencias colectivas útiles para la ciudad. Como explica la SDHT, se trata de acercar el conocimiento técnico a sectores diversos de la ciudadanía e incentivar la búsqueda de soluciones comunitarias que disminuyan el impacto ambiental de la capital.

Las familias seleccionadas ya han recibido, en sus correos electrónicos, las instrucciones necesarias para iniciar el curso virtual. La SDHT invita a que comiencen su proceso de formación y aprovechen este espacio educativo. Adicionalmente, para quienes no tengan certeza sobre su selección en el programa Comunidades Energéticas, la Escuela del Hábitat ofrece el acompañamiento de Amira, tutora virtual encargada de atender dudas y orientar a los usuarios sobre el acceso y desarrollo del proceso.

De este modo, Bogotá continúa creando puentes entre la política pública y los hogares, en un esfuerzo por construir una ciudad ambientalmente sostenible y participativa a partir de iniciativas formativas y colectivas.

¿Qué es la Escuela de Transición Energética y a quiénes está dirigida en Bogotá?

La Escuela de Transición Energética es un proceso de formación virtual creado por la Secretaría Distrital del Hábitat en alianza con el Ministerio de Minas y Energía, dirigido a las familias seleccionadas en el programa Comunidades Energéticas. Está diseñada para fortalecer capacidades y promover la participación ciudadana en la gestión y consumo limpio de energía.

¿Cuáles son los pasos para acceder al curso de la Escuela de Transición Energética?

Las familias elegidas deben revisar su correo electrónico, donde recibirán un paso a paso para empezar el curso virtual. Si tienen dudas sobre su selección, pueden contactar a Amira, la tutora virtual, mediante los canales de atención proporcionados por la Secretaría Distrital del Hábitat.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z