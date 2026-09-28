Por: El Espectador

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Un oscuro capítulo del paramilitarismo en Bogotá podría llegar finalmente a los tribunales, luego de que un juzgado penal especializado anunciara la programación de la audiencia de acusación contra Luis Alejandro Alfonso Salamanca, conocido como alias El Tío. La diligencia está prevista para las 8:00 a. m. del 2 de marzo de 2027, cuando el hombre, hoy de 70 años, debe responder formalmente ante la justicia por una serie de graves delitos.

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De acuerdo con información entregada por la Fiscalía y recogida por El Espectador, Alfonso Salamanca permaneció más de veinte años fuera del alcance de las autoridades, pese a ser señalado como uno de los principales brazos armados del Bloque Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Bogotá. En los inicios de la década del 2000, dicho bloque estaba bajo el mando de Miguel Arroyave, alias El Arcángel, uno de los hombres de mayor confianza de los históricos cabecillas paramilitares colombianos, los hermanos Castaño Gil.

El proceso contra 'El Tío' lo involucra directamente en la ejecución de crímenes como concierto para delinquir agravado, homicidio contra persona protegida y tortura. Así lo revela la resolución de acusación, un documento de 41 páginas conocido por El Espectador. Allí se expone que, por órdenes directas de Arroyave, Alfonso Salamanca habría participado en el brutal asesinato de Abelardo Rojas Fernández, alias “El Mico”, en Villavicencio. Este hecho ocurrió el 20 de julio de 2003. La Fiscalía sostiene que la razón detrás de este homicidio obedece a una retaliación, pues Rojas, identificado como jefe de sicarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en esa región, habría sido responsable del asesinato de un miembro de las AUC.

Además, el expediente recopilado por las autoridades incluye alrededor de diez testimonios de exparamilitares, como los de alias Don Mario y Jorge Pirata, antiguos líderes del paramilitarismo en Colombia. Sus declaraciones vinculan a Alfonso Salamanca con la muerte de al menos treinta personas entre marzo y noviembre de 2002, hechos cometidos en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, y el vecino municipio de Soacha.

¿Cuál es la importancia de la audiencia de acusación contra alias El Tío en el contexto del paramilitarismo en Bogotá?

La audiencia de acusación programada representa un avance clave en el esclarecimiento de crímenes cometidos por grupos paramilitares en Bogotá y sus alrededores. Permite que la justicia aborde directamente la responsabilidad de un presunto actor central en hechos graves que marcaron a la ciudad y a municipios vecinos durante los primeros años del siglo XXI.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir agravado y por qué se le imputa a alias El Tío?

El delito de concierto para delinquir agravado implica que una persona integra o conforma una organización criminal, con la agravante de que dicha estructura está dedicada a la realización de delitos de especial gravedad. En el caso de alias El Tío, la Fiscalía lo señala por pertenecer al Bloque Capital de las AUC y participar en una serie de actividades ilícitas, incluyendo homicidios y torturas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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